Прокладка участка Pearls подводной кабельной системы 2Africa компании Meta приостановлена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Подрядчик Alcatel Submarine Networks (ASN), ответственный за работы в регионе, объявил форс-мажор и сообщил клиентам, что больше не может безопасно продолжать работы. Об этом пишет TechSpot.

Форс-мажор — это договорное положение, освобождающее сторону от ответственности в случае непредвиденных обстоятельств, делающих выполнение обязательств невозможным. По данным Bloomberg, кабелеукладочное судно ASN Île de Batz в настоящее время пришвартовано в Саудовской Аравии. Основной кабель уже проложен, однако судно не может завершить соединение с береговыми станциями — без этого ввести систему в эксплуатацию невозможно.

Работы приостановились именно на участке Pearls, который должен был соединить с сетью 2Africa страны Персидского залива, а также Пакистан и Индию. Еще в 2021 году Meta вместе с Telecom Egypt объявили, что этот участок охватит Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Пакистан, Индию и Саудовскую Аравию. Именно Pearls должен был превратить 2Africa из преимущественно африканского проекта в полноценную транзитную магистраль между Африкой, Европой и Азией. Завершение работ планировалось на 2026 год, после чего общая длина системы должна была составить около 45 000 км — больше, чем экватор.

В ноябре 2025 года Meta заявила о завершении прокладки основной инфраструктуры 2Africa, назвав её самой длинной в мире подводной кабельной системой открытого доступа. В настоящее время сеть охватывает 33 страны Африки, Европы и Азии и рассчитана на обслуживание около 3 млрд пользователей.

Напомним, в начале 2025 года компания Meta объявила о проекте Waterworth — многомиллиардной инициативе по созданию подводного кабеля протяженностью более 50 000 км, который охватит пять континентов и будет использовать волоконно-оптический кабель с 24 парами волокон. Этот проект позволит Meta обойти несколько критически опасных узких мест в глобальной сети и взять под прямой контроль большую часть собственной интернет-инфраструктуры.