Mantis Space создает сеть орбитальных аппаратов для лазерной передачи солнечной энергии спутникам, находящимся в тени Земли

Орбітальний апарат, який передаватиме сонячну енергію іншим супутникам
Фото: Mantis Space

Американский стартап Mantis Space работает над созданием сети орбитальных аппаратов, которые будут передавать солнечную энергию другим спутникам с помощью лазеров.

В основе концепции лежит известная проблема современных космических аппаратов. Треть орбитального времени они находятся в тени Земли и не могут получать энергию от Солнца. Чтобы обеспечить работу систем в этот период, спутники оснащают тяжелыми аккумуляторами, которые существенно увеличивают их массу. Mantis Space предлагает другой подход — разместить на более высоких орбитах собственные аппараты с большими солнечными батареями, которые будут находиться на Солнце значительно дольше, чем обычные рабочие спутники.

Техническое решение основано на использовании мощных лазеров с подобранной длиной волны — это позволяет эффективно преобразовывать излучение в электроэнергию на принимающей стороне. Генеральный директор компании Эрик Труитт отметил, что эффективность такого способа передачи может превышать показатели традиционных солнечных панелей на 20–30%. В то же время ключевыми техническими задачами остаются безопасность лазерного излучения и высокая точность наведения.

На данный момент стартап привлек 10 млн долларов инвестиций и планирует запустить первый прототип в 2028 году. В перспективе сеть сможет одновременно обеспечивать энергией до 40 спутников-клиентов, пишет Payload Space. Это позволит уменьшить массу и стоимость новых аппаратов — благодаря отказу от громоздких аккумуляторных систем — и продлить сроки их активной работы.

В отличие от большинства космических стартапов, которые увеличивают количество аппаратов на орбите, Mantis Space делает ставку на повышение эффективности уже существующей орбитальной инфраструктуры. Если технология подтвердит свою надежность и безопасность на практике, она может стать основой для более сложных миссий — в частности, лунных и межпланетных.

