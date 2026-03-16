Канал «Дом» вошёл в телевизионные пакеты Moldtelecom

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа внешнего вещания Украины» (МПВУ) расширило географию вещания канала «Дом» в Молдове — отныне его транслирует национальный телекоммуникационный оператор Moldtelecom через собственную сеть IPTV. Канал, ориентированный на украинцев за рубежом, вошел во все телевизионные пакеты провайдера.

По данным ООН, в Молдове в настоящее время находится около 140 000 украинских беженцев — это примерно 4–5 % населения страны. Именно для этой аудитории украиноязычный контент является важным способом поддерживать связь с родиной.

Moldtelecom — один из ведущих операторов Молдовы, предоставляющий услуги широкополосного интернета, цифрового телевидения и фиксированной связи сотням тысяч абонентов во всех регионах страны. Просматривать каналы абоненты могут через приложение Moldtelecom TV, которое поддерживает одновременный доступ с нескольких устройств и предлагает интерактивные функции — паузу и возобновление просмотра, запись программ, просмотр по запросу, субтитры, выбор языка и родительский контроль.

Отдельно работает цифровой телевизионный OTT-сервис Moldtelecom TV GO, который позволяет смотреть телеканалы из любой точки Молдовы независимо от интернет-провайдера — он работает в рамках того же приложения Moldtelecom TV на смартфонах и планшетах (Android/iOS), смарт-телевизорах (Samsung, LG, Hisense, Android TV), ТВ-боксах (Android, Apple TV) и в веб-браузере.

Стоит отметить, что в сети Moldtelecom также транслируется канал украинского зарубежного вещания FREEДОМ, ориентированный на русскоязычную аудиторию по всему миру.

В целом в Молдове «Дом» доступен через спутник HOTBIRD-13G, на международных OTT-платформах, а также в сетях местных провайдеров — Arax-Impex SRL, EUROTELECOM S.R.L., TVOTT SRL, ALIANŢA-TV S.R.L. и других.

Молдова — не единственная страна, где этот канал появился в кабельных сетях. В конце января 2026 года «Дом» также вошёл во все телевизионные пакеты словацкого оператора UPC Slovakia.

Редакция Mediasat
