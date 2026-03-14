Starlink проводит масштабную перегруппировку своей спутниковой сети: тысячи аппаратов уже перешли с высоты 550 км на 480 км над поверхностью Земли, а тысячи других выполняют аналогичный манёвр. Об этом пишет издание PCMag со ссылкой на астронома и исследователя спутниковых группировок Джонатана Макдауэлла.

По данным Макдауэлла, по состоянию на прошлую среду 652 спутника уже завершили переход на орбиту высотой 480 км, тогда как ещё 972 аппарата находились на этапе снижения. Всего на более низкую орбиту к тому моменту перешли 3827 спутников Starlink, а 2926 оставались на прежней высоте.

Цель этих маневров — улучшение качества связи. Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал это в социальной сети X, отметив, что сокращение расстояния между спутниками и наземными абонентами обеспечит более плотный поток данных и более стабильный сигнал.

Помимо улучшения характеристик связи, более низкая орбита имеет и другие преимущества. В частности, на высоте менее 500 км концентрация искусственных объектов гораздо ниже, что снижает риск столкновений и упрощает управление группировкой. Спутники, отслужившие свой срок, на этой высоте быстрее снижаются и сгорают в плотных слоях атмосферы после завершения срока службы — это облегчает очистку околоземного пространства на прежней орбите 550 км.

Практический эффект от снижения задержки уже ощутили пользователи в отдельных регионах США — задержка передачи данных там сократилась до менее чем 20 мс. В настоящее время группировка Starlink насчитывает более 8000 действующих спутников, из которых почти 2000 в ближайшее время должны быть выведены из эксплуатации.

Следующее поколение спутников Starlink, рассчитанное на гигабитные скорости, будет работать на еще более низкой орбите — на высоте 340 км. Их запуск зависит от готовности тяжелой ракеты-носителя Starship к регулярным полетам. По предварительным оценкам, развертывание новых аппаратов может начаться в четвертом квартале 2026 года.

Напомним, ещё в январе компания объявила о планах вывести на орбиту высотой 480 км в общей сложности 4400 спутников в течение текущего года.