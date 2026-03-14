Китай запустил 20-ю группу спутников для космической сети

13 марта 2026 года Китай продолжил развертывание собственной сети спутникового интернета. С международного коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 3:48 по местному времени (21:48 по киевскому времени) стартовала ракета-носитель Long March-8A, которая вывела на низкую околоземную орбиту 20-ю группу интернет-спутников. Как сообщает CGTN, для этого носителя это уже восьмой запуск на низкую околоземную орбиту (НКО).

Спутники были изготовлены Шанхайской инновационной академией микроспутников — подразделением Китайской академии наук. После вывода аппаратов на расчетную орбиту общее количество китайских спутников в этой сети достигло около 160 единиц.

Ракета-носитель Long March-8A («Чанчжэн-8А» или «Великий поход-8А») была разработана в Китайской академии технологий ракет-носителей. Ракета имеет длину 50,5 метра, стартовую массу 371 тонну и грузоподъёмность до 7 тонн при выводе на орбиту высотой 700 километров. Благодаря модульной конструкции и экономичности носитель подходит для запусков спутниковых группировок как на низкую, так и на среднюю околоземную орбиту. Первый запуск ракеты состоялся в 2025 году. Этот запуск стал 631-й миссией серии ракет-носителей Long March.

Планы Китая в сфере спутникового интернета значительно шире, чем нынешние 160 аппаратов. Полная группировка должна насчитывать около 13 000 спутников на НОО, что обеспечит глобальное широкополосное покрытие.

Параллельно Китай заявил и о гораздо более масштабных планах. Ранее страна официально зарегистрировала в Международном союзе электросвязи (МСЭ) заявку на развертывание сети из более чем 200 000 спутников на НОО — проекта, который может стать глобальной альтернативой американской Starlink.

Редакция Mediasat
