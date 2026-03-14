«Киевстар» заплатил 420 млн грн за кировоградского провайдера Shtorm

«Киевстар» приобрел регионального интернет-провайдера Shtorm в Кировоградской области за 420 млн грн. Такую сумму во время конференц-звонка по итогам годовой отчетности компании назвал генеральный директор и президент оператора Александр Комаров.

Компания «Шторм», юридическое название которой — ООО «Исп Шторм», обслуживает более 50 тыс. абонентов в Кропивницком, Александрии и 132 прилегающих населенных пунктах Кировоградской области. Благодаря соглашению «Киевстар» расширяет свое присутствие в сегменте фиксированного широкополосного доступа сразу в 130 муниципалитетах.

«Это приобретение приносит в экосистему «Киевстар» более 50 тыс. новых клиентов широкополосного доступа, что соответствует нашей стратегии расширения широкополосной сети», — заявил Комаров. Он также подчеркнул, что на рынке фиксированной связи оператор стремится укрепить лидерство группы за счет органического роста и приобретений.

Перекрестные продажи и синергия между услугами — ключевые элементы цифровой стратегии «Киевстара». В частности, в четвёртом квартале 2025 года доля клиентов широкополосного доступа, которые также подписаны на «Киевстар ТВ», выросла более чем на 3 процентных пункта (п. п.) — до 48%. Такой рост Комаров объяснил эффективными маркетинговыми кампаниями и все более привлекательной библиотекой контента, где есть программы, недоступные больше нигде в Украине.

В то же время оператор отмечает рост сегмента многопользовательского доступа — он охватывает клиентов, которые используют как минимум одно цифровое приложение в дополнение к голосовым услугам и передаче данных. В четвертом квартале 2025 года количество таких абонентов выросло на 18% в годовом исчислении — до 7,3 млн, или 35% активной клиентской базы за один месяц, что почти на 6 п.п. больше, чем годом ранее. В свою очередь, такие клиенты формируют средний показатель дохода на одного абонента (ARPU) на уровне $5,20 в месяц — на 37% выше среднего показателя для мобильного абонента.

О покупке Shtorm «Киевстар» объявил в конце февраля, однако стоимость сделки тогда не раскрывал. По данным аналитического ресурса YouControl, выручка ООО «Исп Шторм» за девять месяцев 2025 года выросла в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 94,86 млн грн, а чистая прибыль подскочила в 17 раз — до 30,39 млн грн. Уставный капитал компании составляет 4,5 млн грн; ее бенефициарами на паритетных началах были Виталий Олейник и Юлия Макаренко.

Соглашение предусматривает сохранение всего штата провайдера — более 100 сотрудников: инженеров, проектировщиков и специалистов центра обслуживания. Они по-прежнему будут отвечать за поддержку сети и обслуживание абонентов в регионе.

Это не первое приобретение «Киевстара» в сегменте фиксированного широкополосного интернета. В августе 2025 года оператор сообщил, что ещё в сентябре 2024 года за 2 млн долларов приобрел компанию LanTrace из Борисполя — поставщика фиксированного доступа в Киевской области.