«Киевстар» назвал возможные модели коммерциализации Starlink Direct to Cell

«Киевстар» обнародовал подробности о развитии технологии Starlink Direct to Cell (D2C) — прямой спутниковой связи со смартфоном. Оператор намерен расширить ее возможности: добавить голосовые звонки и мобильный интернет к уже имеющемуся обмену SMS. Варианты коммерциализации новых услуг компания планирует объявить в третьем квартале 2026 года, сообщил президент и CEO «Киевстара» Александр Комаров.

«Мы рассматриваем определенные подходы к коммерциализации услуг передачи данных и голоса через OTT… Представим это где-то в третьем квартале 2026 года», — сообщил он.

- Реклама -

В то же время Комаров подчеркнул, что в настоящее время внимание оператора сосредоточено на D2C как на гуманитарной услуге. Среди текущих приоритетов — снижение оттока абонентов и повышение их лояльности.

По словам руководителя «Киевстара», бесплатный обмен SMS через сеть Starlink D2C заработал в ноябре 2025 года. С тех пор им воспользовались почти 5 млн клиентов из общей абонентской базы в 22,4 млн человек.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Комаров также отметил, что на каждое отправленное сообщение приходится четыре полученных — то есть соотношение составляет 20% к 80%. При этом качество доставки не отличается от наземных сетей. В связи с военными действиями услуга пользуется наибольшим спросом на востоке Украины, вблизи линии фронта.

Говоря о будущих моделях коммерциализации, Комаров не исключил различных подходов — в частности, отдельной услуги с добавленной стоимостью или дополнительной опции в составе дорогостоящих пакетов. «Все варианты возможны», — подытожил он.