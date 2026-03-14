«Киевстар» планирует выйти на рынок цифрового банкинга

«Киевстар» ведет переговоры с Национальным банком Украины (НБУ) о возможном выходе на рынок цифрового банкинга. Об этом стало известно во время конференц-звонка, на котором была обнародована годовая отчетность компании за 2025 год.

Председатель наблюдательного совета «Киевстара» и генеральный директор VEON — мажоритарного акционера оператора — Каан Терзиоглу отметил, что цифровой банкинг является явным пробелом в нынешнем портфеле компании. «Я думаю, что это та часть, которая вдохновляет нас всех на ближайшие несколько лет», — сказал он.

В свою очередь президент и генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров подтвердил, что компания уже ведет соответствующий диалог с НБУ. В то же время он подчеркнул, что оператор стремится совместить этот шаг с взвешенной стратегией. В частности, «Киевстар» еще решает, какую роль хочет играть на этом рынке, — ведь существуют разные типы лицензий и подходы к работе.

«Для нас это не только вопрос регулирования — это также вопрос правильной стратегии выхода на этот сегмент», — подчеркнул Комаров.

«Киевстар» заявляет о своих амбициях в сфере цифрового банкинга на фоне уверенного финансового роста: общая выручка компании за 2025 год увеличилась на 25,9% — до 1,157 млрд долл. США.