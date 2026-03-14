ЕКА развернула в Андах станцию лазерной спутниковой связи со скоростью 10 Гбит/с

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об успешном завершении испытаний наземной станции оптической связи в чилийских Андах недалеко от Сантьяго. Установка была создана совместно французской компанией Safran Space и шведской SSC Space. Станция обеспечивает обмен данными со спутниками со скоростью 10 гигабит в секунду. Полноценную эксплуатацию планируется начать весной 2026 года, говорится в официальном заявлении ЕКА.

Объект расположен на участке площадью около 100 гектаров в предгорьях Анд — местности с благоприятными атмосферными условиями для оптических коммуникаций. Станция войдет в наземную сеть SSC Space, которая создается в рамках проекта NODES (Network of Optical Stations for Data Transfer to Earth from Space — сеть оптических станций для передачи данных из космоса на Землю). Второй узел сети работает в Западной Австралии, где испытания лазерной связи начались в 2025 году.

- Реклама -

Лазер вместо радиоволн

В отличие от традиционной радиочастотной связи, новая технология передает данные через сфокусированный лазерный луч. Это позволяет существенно увеличить пропускную способность канала и одновременно снизить риск перехвата и подавления сигнала. Высокая направленность лазерного луча делает его значительно более устойчивым к посторонним вмешательствам, чем радиочастотные каналы. Еще одно преимущество технологии — отсутствие необходимости в лицензировании радиочастот, что может ускорить развертывание международных спутниковых сетей.

Полоса пропускания лазерного света намного шире, чем у радиоволн, поэтому эта технология особенно перспективна для передачи больших объемов данных с орбитальных аппаратов. В перспективе оптическая связь рассматривается как технология, которая заменит традиционные радиочастотные системы.

Руководительница программы оптической связи SSC Space Ханна Сундберг подчеркнула стратегическое значение объекта. «Станция в Сантьяго — это не просто дополнительный узел, это технологический скачок вперед. Мы вводим спутниковую связь в новую эру скорости, безопасности и устойчивости. В составе сети NODES эта станция приблизит нас к удовлетворению будущих операционных потребностей благодаря передаче, устойчивой к помехам и способной справляться с растущим спросом на данные», — отметила она.

Курс на углеродную нейтральность

Энергоснабжение станции обеспечивают более 600 солнечных панелей. По данным SSC Space, использование возобновляемой энергии позволяет сократить углеродный след объекта примерно на 8 %. Это соответствует стратегической цели компании — достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

Проект реализуется при поддержке программы ЕКА «Optical and Quantum Communications — ScyLight», направленной на развитие оптических и квантовых коммуникаций в космосе.

Стоит отметить, что ЕКА уже имеет опыт практических испытаний лазерной связи. Ранее специалисты агентства установили стабильное соединение между наземным терминалом Airbus и спутником Alphasat TDP 1 со скоростью 2,6 Гбит/с. Связь продолжалась несколько минут без ошибок благодаря адаптивной оптике, компенсирующей атмосферную турбулентность, и когерентному приему сигнала, который уменьшает влияние помех.