«Киевстар» обнародовал итоги 2025 года: общая выручка группы выросла на 25,9% — до 1,157 млрд долл. США, а в гривневом выражении — на 30,3%, до 48,2 млрд грн. Такие данные приведены в финансовой отчетности компании.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 25,8% — до 648 млн долл. США (27,0 млрд грн), маржа EBITDA осталась на уровне 56,0%. Скорректированная чистая прибыль составила 289 млн долл. США. Нескорректированная оказалась ниже — 124 млн долл. США — из-за разового безналичного списания на 162 млн долл. США, связанного с листингом «Киевстар» в третьем квартале 2025 года.

Четвертый квартал 2025 года также оказался результативным. Квартальная выручка выросла на 28,4% — до 321 млн долл. США (13,5 млрд грн), EBITDA увеличилась на 21,7% — до 172 млн долл. США (7,2 млрд грн). Маржа EBITDA составила 53,5%, что соответствовало ранее объявленным ориентирам компании.

Одним из главных двигателей роста стали цифровые сервисы. По итогам года их выручка увеличилась в 4,7 раза — до 124 млн долл. США, что составляет 10,7% общей выручки. В четвертом квартале динамика оказалась еще более выраженной — рост в 6,1 раза до 50 млн долл. США (2,1 млрд грн), или 15,7% совокупной выручки. Значительную долю этого результата — 34 млн долл. США — обеспечила платформа Uklon.

В то же время росла и абонентская активность. Количество multiplay-пользователей — тех, кто одновременно пользуется голосовой связью, мобильным интернетом 4G и как минимум одним цифровым приложением «Киевстар», — увеличилось на 18,0% в годовом исчислении и достигло 7,3 млн человек, или 35,0% активных мобильных абонентов в месяц. Показатель среднего дохода на абонента (ARPU) в мобильном сегменте вырос на 18,2% — до 3,8 долл. США.

Финансовую устойчивость группы подкрепляют денежная позиция в размере 455 млн долл. США и собственный свободный денежный поток (equity free cash flow) в размере 232 млн долл. США.

Наряду с финансовыми результатами «Киевстар» активно развивал стратегические направления. В феврале 2026 года компания объявила о приобретении Tabletki.ua — ведущего украинского онлайн-маркетплейса лекарств и товаров для здоровья — за 160 млн долл. США. Это приобретение открывает синергию с медицинской платформой Helsi и другими элементами цифровой экосистемы группы. Ожидается, что сделка положительно скажется на прибыльности уже в ближайшие кварталы. В том же месяце стало известно и о приобретении интернет-провайдера «Шторм», что даст группе возможность укрепить позиции на фрагментированном рынке фиксированного широкополосного доступа к интернету.

Отдельным направлением развития является энергетическая устойчивость. В декабре 2025 года «Киевстар» приобрел ООО «САНВИН 11» — владельца солнечной электростанции мощностью 12,9 МВт. Цель этой сделки — диверсификация источников электроснабжения и снижение рисков, связанных с энергоснабжением.

В сфере связи группа расширила доступ к технологии Starlink Direct to Cell для всех своих 4G-абонентов. Ею уже воспользовались почти 5 млн клиентов — в первую очередь для базовых функций обмена текстовыми сообщениями. Запуск голосовых услуг и передачи данных малой емкости запланирован на конец 2026 года. Параллельно продолжаются разработка украинской большой языковой модели (LLM) и пилотный проект по внедрению 5G.

В акционерной структуре также произошли изменения. В феврале материнская компания VEON совместно с другими инвесторами провела вторичное размещение акций в объеме 6,2% от общего акционерного капитала «Киевстар». В результате доля VEON в компании сократилась до 83,6%.

На 2026 год «Киевстар» прогнозирует рост выручки на 8–11% и EBITDA — на 5–8% в долларовом выражении при среднегодовом курсе 44,5 грн/долл. США. В гривне ожидаемый рост выручки составляет 15–18%, EBITDA — 12–15%. Капитальные инвестиции (capex intensity) планируются на уровне 23–26% от выручки. В настоящее время цифровыми платформами группы ежемесячно пользуются 15 млн активных пользователей.

«Результаты “Киевстара” в 2025 году подчеркивают силу компании, четкость ее стратегии и способность стабильно создавать ценность в условиях беспрецедентных внешних вызовов. <…> Мы вступаем в 2026 год с мощной динамикой», — отметил CEO «Киевстара» Александр Комаров.