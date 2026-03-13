SES ввела в эксплуатацию ещё два спутника O3b mPOWER

Новости
SES O3b mPOWER
Фото: SES

Спутниковый оператор SES ввёл в коммерческую эксплуатацию два новых аппарата системы O3b mPOWER, запущенных на орбиту в июле 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Благодаря этому на средней околоземной орбите (MEO) в настоящее время работает уже 10 из 13 запланированных спутников группировки. Это позволяет обеспечивать пользователей по всему миру высокоскоростным интернетом с минимальной задержкой сигнала.

- Реклама -

Генеральный директор SES Адель Аль-Салех назвал ввод новых спутников в эксплуатацию важным этапом полного развертывания группировки. По его словам, оставшиеся три спутника планируется запустить во второй половине 2026 года. После завершения формирования MEO-группировки SES планирует значительно увеличить пропускную способность сети уже к 2027 году.

Напомним, что SES запустила O3b mPOWER в 2017 году как платформу для глобальной высокоскоростной связи и передачи данных с большой пропускной способностью.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Британский провайдер научился выявлять утечки воды с помощью оптоволокна

Британский провайдер использует оптоволокно для обнаружения утечек в водопроводе. За три месяца пилотный проект позволил сэкономить 2 тыс. м³ питьевой воды.
Новости

Disney+ запустил Verts — ленту коротких вертикальных видео

Стриминговый сервис Disney+ запустил Verts — короткие вертикальные видео с фрагментами фильмов и сериалов, которые упрощают поиск контента в каталоге сервиса.
Новости

На телевизорах Hisense стала появляться реклама, от которой невозможно избавиться

Телевизоры Hisense показывают рекламу, от которой невозможно избавиться, — даже если все настройки рекламы отключены. Hisense назвала это временным тестированием.
Новости

Выручка «Киевстара» превысила 1 млрд долларов в 2025 году

Выручка «Киевстара» в 2025 году превысила 1 млрд долл. США — рост на 25,9% по сравнению с предыдущим годом. Доход от цифровых сервисов увеличился в 4,7 раза — до 124 млн долл.
Новости

Уязвимость в чипах MediaTek позволяет взломать Android-смартфон за 45 секунд, даже не включая его

В чипах MediaTek обнаружили уязвимость, которая позволяет получить данные с выключенного смартфона за 45 секунд. Под угрозой бренды Oppo, Vivo, OnePlus и Samsung.