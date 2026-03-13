Спутниковый оператор SES ввёл в коммерческую эксплуатацию два новых аппарата системы O3b mPOWER, запущенных на орбиту в июле 2025 года. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Благодаря этому на средней околоземной орбите (MEO) в настоящее время работает уже 10 из 13 запланированных спутников группировки. Это позволяет обеспечивать пользователей по всему миру высокоскоростным интернетом с минимальной задержкой сигнала.

Генеральный директор SES Адель Аль-Салех назвал ввод новых спутников в эксплуатацию важным этапом полного развертывания группировки. По его словам, оставшиеся три спутника планируется запустить во второй половине 2026 года. После завершения формирования MEO-группировки SES планирует значительно увеличить пропускную способность сети уже к 2027 году.

Напомним, что SES запустила O3b mPOWER в 2017 году как платформу для глобальной высокоскоростной связи и передачи данных с большой пропускной способностью.