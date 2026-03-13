Премьера шоу «Угадай мелодию» на SWEET.TV состоится 19 марта

19 марта на SWEET.TV состоится премьера музыкального шоу «Угадай мелодию» — украинской адаптации международного телеформата «Name That Tune». Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

В первом сезоне принимают участие 45 представителей украинского шоу-бизнеса — музыканты, актёры, шоумены и блогеры. Среди них Alyona Alyona, Тина Кароль, Jerry Heil, Tarabarova, Tayanna, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Ирина Билык, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Павел Зибров, Кристина Соловий, Евгений Клопотенко, Дмитрий Коляденко и другие. Ведущим шоу стал певец Михаил Хома.

- Реклама -

Смотрите это видео на YouTube

По правилам игры участники узнают песни уже по первым нотам. Именно эта механика придает непредсказуемость — нередко актер или комик угадывает хит быстрее, чем профессиональный музыкант. Руководительница продакшна SWEET.TV Originals и шоураннер проекта Елена Кричковская рассказала «Детектору медиа», что команда сохранила узнаваемую игровую механику, однако добавила больше динамики, юмора и актуальных треков. Более 50% музыки в шоу — украинская, в частности хиты разных поколений. По ее словам, для команды было принципиально собрать артистов разных поколений, ведь музыка — это то, что объединяет всех украинцев.

У шоу есть и социальная составляющая. Весь призовой фонд направляется на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) — каждый победитель сам выбирает подразделение или фонд, которому SWEET.TV перечисляет выигрыш в качестве пожертвования.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Новые серии будут выходить два раза в неделю — каждую среду и каждую пятницу.