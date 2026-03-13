На телевизорах Hisense стала появляться реклама, от которой невозможно избавиться

Владельцы телевизоров Hisense вынуждены смотреть рекламу, которую невозможно отключить стандартными средствами. Рекламные объявления появляются при включении устройства, переходе на главный экран, переключении каналов и HDMI-входов — и это даже на тех устройствах, где пользователи отключили все рекламные параметры в настройках. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

Проблема касается прежде всего бюджетных моделей на базе операционной системы Hisense VIDAA, которую производитель недавно переименовал в Home OS. Эта же ОС используется и под брендами Schneider, Akai и Loewe, поэтому круг потенциально затронутых устройств шире, чем кажется на первый взгляд.

Первые жалобы на рекламу, от которой невозможно избавиться, появились ещё в 2022 году. С тех пор их количество постепенно росло. Впрочем, последние две недели отметились особенно активной волной сообщений — пользователи начали жаловаться на рекламные вставки при переключении источников сигнала и каналов. Жалобы поступают преимущественно из Великобритании и Испании, но есть и скриншоты с немецкоязычным интерфейсом.

Среди временных решений, к которым прибегают сами пользователи, — смена DNS-серверов или полное отключение телевизора от сети. Немало владельцев устройств обращаются в службу поддержки Hisense, отправляя уникальный идентификатор устройства на адрес service.tv.au@hisense.com. Характерно, что после таких обращений реклама исчезает — и это ставит вопрос: управляет ли Hisense показом рекламы на уровне рекламного сервера и насколько глубокий доступ компания имеет к своим устройствам.

В конце концов, волна недовольства заставила Hisense опубликовать официальное обращение к клиентам. Компания заверила, что реклама не препятствовала «нормальному использованию устройств», и позиционировала ситуацию как «выборочное тестирование на испанском рынке» — якобы для оценки рекламных форматов в рамках бесплатного контента платформы. По утверждению Hisense, тестирование не ограничивало доступ к HDMI-входам, внешним устройствам, игровым консолям, стриминговым сервисам по подписке или эфирному вещанию. Компания также подчеркнула, что тест является временным и уже завершенным, а просмотр рекламы ни в коем случае не является обязательным условием использования телевизора.

Однако заявление компании оставило больше вопросов, чем дало ответов. Во-первых, жалобы поступают из разных стран и продолжаются уже несколько лет, а не только из Испании. Во-вторых, наличие австралийского адреса поддержки в официальном ответе производителя так и не получило никакого объяснения. Несмотря на заверения Hisense о завершении теста, сообщения от новых пользователей продолжают поступать — и ставят под сомнение заявления компании о региональном и временном характере рекламной кампании.

Случай с Hisense — не единичный: тенденция к принудительной рекламе на смарт-телевизорах набирает обороты. В частности, ранее мы сообщали, что YouTube запустил на подключенных к интернету телевизорах обязательный для просмотра формат VRC Non-Skip (Video Reach Campaigns Non-Skip) — ролики продолжительностью 15–20 секунд без кнопки пропуска. Так Google гарантирует рекламодателям полный просмотр объявления в отличие от форматов, где пользователи в большинстве случаев нажимают «пропустить» уже в первые пять секунд.

Редакция Mediasat
