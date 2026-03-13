Конец эпохи: Canon сняла с производства легендарную зеркальную камеру EOS 5D Mark IV

Canon припинила випуск легендарної дзеркальної камери EOS 5D Mark IV.

Canon официально прекратила выпуск и сняла с продажи полнокадровую зеркальную камеру EOS 5D Mark IV — соответствующая информация появилась на официальных сайтах компании в Китае и Японии. Таким образом, производство одной из самых известных фотокамер Canon завершилось почти через десять лет после выхода модели в 2016 году, сообщает Canon Rumors.

EOS 5D Mark IV появилась на рынке как одна из самых технологичных камер своего класса. В её оснащение вошли 30,4-мегапиксельный CMOS-датчик, система автофокусировки Dual Pixel AF, поддержка записи видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду, профиль C-Log для съемки с расширенным динамическим диапазоном, а также серийная съемка со скоростью до 7 кадров в секунду.

Линейка Canon EOS 5D входит в число самых значимых в истории цифровой фотографии. Первая модель серии появилась в 2005 году и стала одной из первых относительно доступных полнокадровых зеркальных камер для широкой аудитории.

Следующая версия — 5D Mark II — вышла в 2008 году и вошла в историю как первая полнокадровая зеркальная камера с возможностью записи видео в формате Full HD, что сделало её особенно популярной среди свадебных фотографов и видеографов. Модель 2012 года — 5D Mark III — получила заметно усовершенствованную систему автофокусировки и закрепила успех линейки.

