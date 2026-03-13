Disney+ запустил Verts — ленту коротких вертикальных видео

Стриминговый сервис Disney+ начал внедрять в мобильном приложении новый раздел Verts для американских пользователей. В ленте раздела появляются короткие вертикальные видео — сцены и фрагменты из фильмов и сериалов из библиотеки сервиса.

Раздел будет доступен через отдельный значок на панели навигации приложения. Просматривая трейлеры, пользователи смогут сразу перейти к полному просмотру фильма или сериала либо добавить его в список отложенного просмотра.

- Реклама -

По замыслу компании, Verts должен повысить ежедневную вовлеченность аудитории и упростить поиск контента в каталоге, охватывающем более 100 лет истории студии. В Disney отмечают, что короткий формат делает знакомство с библиотекой сервиса проще и динамичнее.

Meet Verts on Disney+: A New Way to Find What to Watch

Смотрите это видео на YouTube

Пока что лента состоит из фрагментов собственных проектов платформы. Однако в будущем Disney планирует расширить формат — в частности, за счет контента от авторов и фан-сообществ, новых подходов к сторителлингу и персонализированных рекомендаций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Вертикальный формат видео набирает популярность и на украинском рынке. Ранее мы сообщали, что MEGOGO первым среди отечественных OTT-сервисов добавил на свою платформу вертикальные сериалы — контент, созданный специально для просмотра на мобильных устройствах.