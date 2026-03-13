Британский провайдер научился выявлять утечки воды с помощью оптоволокна

Британский провайдер Openreach — дочерняя компания BT — совместно с поставщиком воды Affinity Water и технологической компанией Lightsonic реализовал успешный пилотный проект по использованию оптоволоконных сетей для обнаружения утечек в водопроводных системах. Как сообщает Datacenter Dynamics, за три месяца испытаний партнерам удалось сэкономить около 2 тыс. м³ питьевой воды — примерно столько, сколько ежедневно потребляют 10 тыс. человек.

В основе технологии лежит метод распределенного акустического зондирования (Distributed Acoustic Sensing, DAS). Суть метода заключается в том, что обычное оптоволокно превращается в разветвленную сеть сверхчувствительных микрофонов. Каждый метр кабеля фактически становится отдельным датчиком, способным фиксировать вибрации от утечек, строительных работ и других источников шума. Платформу для обработки этих сигналов разработала компания Lightsonic.

- Реклама -

Система анализирует изменения в световом сигнале, проходящем по кабелю, а алгоритмы машинного обучения отфильтровывают фоновый шум и точно определяют место вибрации. Если обнаружена утечка, платформа сужает зону поиска до нескольких метров — именно туда и отправляются ремонтные бригады. Это позволяет существенно сократить время на локализацию аварии и уменьшить перебои в работе водопровода.

В ходе пилотных испытаний оптоволокно Openreach было задействовано для мониторинга 650 км водопроводных сетей Affinity Water в пяти локациях. В целом удалось обнаружить более 100 утечек. К тому же для развертывания системы не требуется прокладывать новый кабель — используется уже имеющаяся подземная инфраструктура, что устраняет необходимость в дополнительных земляных работах и обеспечивает круглосуточный мониторинг сетей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Масштаб проблемы, которую призвана решить эта технология, весьма значителен. По некоторым данным, Англия и Уэльс ежегодно теряют из-за утечек около 3 млн м³ питьевой воды. В Openreach отметили, что новая оптоволоконная инфраструктура способна выполнять не только функции широкополосного доступа, но и решать смежные задачи — в частности, мониторинг коммунальных систем.

Представители Lightsonic, в свою очередь, подчеркнули, что речь идет о формировании единого сенсорного слоя на основе уже существующих сетей. Технологию планируется распространить на всю территорию Великобритании, а в перспективе применять и для поиска утечек газа, мониторинга состояния мостов, туннелей и других инженерных сооружений.

Стоит отметить, что интеграция оптоволоконных сетей с водопроводной инфраструктурой в Великобритании имеет определенную предысторию. Еще в 2021 году в стране создали фонд в размере 4 млн фунтов стерлингов для прокладки оптоволоконных линий непосредственно через водопроводные трубы — чтобы одновременно обеспечить широкополосный интернет в отдаленных районах и контролировать состояние трубопроводов.