Британский провайдер научился выявлять утечки воды с помощью оптоволокна

Британський провайдер знаходить витоки води за допомогою оптоволокна
Британський провайдер знаходить витоки води за допомогою оптоволокна. Фото: Openreach

Британский провайдер Openreach — дочерняя компания BT — совместно с поставщиком воды Affinity Water и технологической компанией Lightsonic реализовал успешный пилотный проект по использованию оптоволоконных сетей для обнаружения утечек в водопроводных системах. Как сообщает Datacenter Dynamics, за три месяца испытаний партнерам удалось сэкономить около 2 тыс. м³ питьевой воды — примерно столько, сколько ежедневно потребляют 10 тыс. человек.

В основе технологии лежит метод распределенного акустического зондирования (Distributed Acoustic Sensing, DAS). Суть метода заключается в том, что обычное оптоволокно превращается в разветвленную сеть сверхчувствительных микрофонов. Каждый метр кабеля фактически становится отдельным датчиком, способным фиксировать вибрации от утечек, строительных работ и других источников шума. Платформу для обработки этих сигналов разработала компания Lightsonic.

Система анализирует изменения в световом сигнале, проходящем по кабелю, а алгоритмы машинного обучения отфильтровывают фоновый шум и точно определяют место вибрации. Если обнаружена утечка, платформа сужает зону поиска до нескольких метров — именно туда и отправляются ремонтные бригады. Это позволяет существенно сократить время на локализацию аварии и уменьшить перебои в работе водопровода.

В ходе пилотных испытаний оптоволокно Openreach было задействовано для мониторинга 650 км водопроводных сетей Affinity Water в пяти локациях. В целом удалось обнаружить более 100 утечек. К тому же для развертывания системы не требуется прокладывать новый кабель — используется уже имеющаяся подземная инфраструктура, что устраняет необходимость в дополнительных земляных работах и обеспечивает круглосуточный мониторинг сетей.

Масштаб проблемы, которую призвана решить эта технология, весьма значителен. По некоторым данным, Англия и Уэльс ежегодно теряют из-за утечек около 3 млн м³ питьевой воды. В Openreach отметили, что новая оптоволоконная инфраструктура способна выполнять не только функции широкополосного доступа, но и решать смежные задачи — в частности, мониторинг коммунальных систем.

Представители Lightsonic, в свою очередь, подчеркнули, что речь идет о формировании единого сенсорного слоя на основе уже существующих сетей. Технологию планируется распространить на всю территорию Великобритании, а в перспективе применять и для поиска утечек газа, мониторинга состояния мостов, туннелей и других инженерных сооружений.

Стоит отметить, что интеграция оптоволоконных сетей с водопроводной инфраструктурой в Великобритании имеет определенную предысторию. Еще в 2021 году в стране создали фонд в размере 4 млн фунтов стерлингов для прокладки оптоволоконных линий непосредственно через водопроводные трубы — чтобы одновременно обеспечить широкополосный интернет в отдаленных районах и контролировать состояние трубопроводов.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Disney+ запустил Verts — ленту коротких вертикальных видео

Стриминговый сервис Disney+ запустил Verts — короткие вертикальные видео с фрагментами фильмов и сериалов, которые упрощают поиск контента в каталоге сервиса.
Новости

На телевизорах Hisense стала появляться реклама, от которой невозможно избавиться

Телевизоры Hisense показывают рекламу, от которой невозможно избавиться, — даже если все настройки рекламы отключены. Hisense назвала это временным тестированием.
Новости

Выручка «Киевстара» превысила 1 млрд долларов в 2025 году

Выручка «Киевстара» в 2025 году превысила 1 млрд долл. США — рост на 25,9% по сравнению с предыдущим годом. Доход от цифровых сервисов увеличился в 4,7 раза — до 124 млн долл.
Новости

Уязвимость в чипах MediaTek позволяет взломать Android-смартфон за 45 секунд, даже не включая его

В чипах MediaTek обнаружили уязвимость, которая позволяет получить данные с выключенного смартфона за 45 секунд. Под угрозой бренды Oppo, Vivo, OnePlus и Samsung.
Новости

Председатель FCC упрекнул Amazon: сначала запустите собственные спутники, потом жалуйтесь на SpaceX

FCC раскритиковал Amazon за противодействие планам SpaceX, указав, что компания сама отстает от графика развертывания спутниковой группировки почти на 1000 аппаратов.