AT&T инвестирует более $250 млрд в развитие связи в США

Американская телекоммуникационная корпорация AT&T объявила о масштабной инвестиционной программе — в течение ближайших пяти лет компания вложит более 250 млрд долларов в развитие сетевой инфраструктуры США. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В компании отмечают, что нынешние регуляторные и налоговые условия являются наиболее благоприятными для таких инвестиций за последние несколько десятилетий. Именно этот фактор стал одним из определяющих при принятии решения о расширении инвестиций.

Средства будут направлены на ускорение развертывания проводной, беспроводной и спутниковой инфраструктуры, а также на развитие домашнего интернета 5G — в городах, пригородах и сельской местности. Чтобы охватить труднодоступные и отдаленные районы, AT&T рассчитывает на партнерство с AST SpaceMobile в сфере спутниковой связи. Напомним, что недавно меморандум о взаимопонимании с этой же компанией подписала и «Vodafone Украина».

Часть средств будет направлена на кибербезопасность — в частности, на использование искусственного интеллекта (ИИ) для анализа угроз и углубления сотрудничества с государственными структурами. В то же время AT&T планирует провести масштабную подготовку специалистов, прежде всего в области ИИ. Только в этом году компания намерена принять на работу тысячи технических специалистов.

Объявление совпало со 150-летием первого телефонного звонка — 10 марта 1876 года его совершил изобретатель телефона и основатель AT&T Александр Белл. В компании убеждены, что эти инвестиции помогут Соединенным Штатам оставаться на связи еще 150 лет.

В настоящее время AT&T обслуживает более 100 млн частных лиц и около 2,5 млн предприятий на территории США.