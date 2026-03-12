Уязвимость в чипах MediaTek позволяет взломать Android-смартфон за 45 секунд, даже не включая его

В Android-смартфонах с процессорами MediaTek обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным пользователя даже на выключенном устройстве. Об этом сообщает Android Authority.

Уязвимость обнаружили специалисты подразделения Donjon французской компании Ledger, специализирующейся на кибербезопасности и производящей аппаратные криптокошельки. Проблема касается миллионов Android-устройств с чипами MediaTek, в которых используется среда доверенного выполнения — Trusted Execution Environment (TEE) от компании Trustonic. Во время демонстрации атаки исследователи взломали базовую защиту смартфона Nothing CMF Phone 1 всего за 45 секунд, просто подключив устройство к ноутбуку.

Главная особенность эксплойта — он срабатывает без загрузки операционной системы Android. Достаточно подключить смартфон к компьютеру, чтобы извлечь PIN-код устройства, расшифровать его память и получить кодовые фразы популярных криптовалютных кошельков.

Причина проблемы — в том, как MediaTek реализует TEE. Защищенная область для хранения конфиденциальных данных физически размещена на основном чипе, тогда как конкуренты используют отдельные решения — Google Titan M2, Apple Secure Enclave и Qualcomm Secure Processing Unit (SPU). Именно такая изоляция чувствительных данных от основного процессора существенно затрудняет физические атаки.

Уязвимости присвоен идентификатор CVE-2026-20435. Специалисты Donjon отмечают, что придерживались принципов ответственного раскрытия информации и заблаговременно сообщили MediaTek о проблеме. Чипмейкер, в свою очередь, 5 января 2026 года отправил патч производителям устройств — они должны внедрить его с ближайшими обновлениями прошивок.

Уязвимость затрагивает процессоры в смартфонах от бюджетного до флагманского сегмента — в частности брендов Oppo, Vivo, OnePlus и Samsung. Прибегали ли злоумышленники к этой уязвимости на практике — пока неизвестно.

Если взлом смартфона за 45 секунд кажется невероятным, то цена взлома орбитального спутника удивит еще больше — исследователи оценили ее в $10 000.