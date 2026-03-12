Ракета Falcon 9 вывела на орбиту семитонный спутник связи EchoStar XXV

10 марта ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на геостационарную орбиту спутник телевизионного вещания EchoStar XXV. Пуск состоялся в 06:19 по Киеву со стартового комплекса Space Launch Complex 40 (SLC-40) на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Пресс-служба SpaceX подтвердила успешный вывод аппарата на заданную орбиту.

Примерно через 35 минут после запуска спутник отделился от второй ступени ракеты и вышел на расчетную орбиту. EchoStar XXV — геостационарный спутник телевизионного вещания, созданный по заказу американского оператора DISH Network. Аппарат массой около 6,8 тонны построен на платформе Maxar 1300 и предназначен для трансляции качественного телевизионного сигнала на всю территорию Северной Америки с использованием многолучевой системы покрытия.

В этой миссии задействовали первую ступень Falcon 9, которая выполнила уже 14-й полет. Ранее она участвовала в ряде запусков — в частности, в пилотируемой миссии SpaceX Crew-9 и выводе спутников Starlink. После отделения ступень выполнила управляемую вертикальную посадку на беспилотную морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.