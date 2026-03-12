Председатель FCC упрекнул Amazon: сначала запустите собственные спутники, потом жалуйтесь на SpaceX

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр раскритиковал Amazon после того, как та выступила против заявки SpaceX на развертывание орбитальной группировки для дата-центров искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNBC.

Поводом для критики стала позиция Amazon, которая призвала FCC отклонить запрос SpaceX. Та, в свою очередь, обратилась к регулятору с просьбой разрешить запуск группировки численностью до 1 млн спутников на низкой околоземной орбите. Предполагается, что эта сеть станет основой орбитальных дата-центров для проектов в сфере искусственного интеллекта. Amazon назвала этот план «амбициозной целью, а не реальным планом», отметив, что SpaceX предоставила слишком мало деталей относительно его практической реализации.

Карр отреагировал на эти обвинения публикацией в социальной сети X, где отметил, что Amazon не хватает примерно 1000 спутников для достижения ближайшего рубежа развертывания. «Amazon следует сосредоточиться на том, что ей не хватает примерно 1000 спутников для достижения будущего рубежа развертывания, вместо того чтобы тратить время и ресурсы на подачу исков против компаний, которые выводят на орбиту тысячи спутников», — написал он.

Основанием для такой критики являются собственные трудности Amazon с выполнением лицензионных обязательств. В конце января этого года компания обратилась к FCC с просьбой продлить на 24 месяца — до июля 2028 года — срок развертывания около 1600 интернет-спутников. Конечный срок определен на июль 2026 года. Среди причин задержки Amazon назвала нехватку доступных ракет-носителей и сбои в производственных процессах.

Несмотря на эти сложности, FCC в прошлом месяце одобрила отдельную заявку Amazon на развертывание 4500 спутников, что позволит более чем вдвое увеличить ее орбитальную группировку. Обосновывая запрос на отсрочку, компания ссылалась на практику FCC предоставлять подобные отсрочки в таких случаях.

Для сравнения: Starlink в настоящее время имеет на орбите около 9000 спутников и недавно получил от FCC разрешение на запуск еще 7500 космических аппаратов.