Panasonic завалили заказами на Blu-ray рекордеры после ухода конкурентов с рынка

Panasonic DMR-ZR1 Blu-ray Disc recorder
Фото: Panasonic

Японская компания Panasonic оказалась перед неожиданной проблемой — она не справляется с резким ростом спроса на флагманский Blu-ray рекордер DMR-ZR1 на внутреннем рынке. После того как LG, а впоследствии и Sony покинули этот сегмент, Panasonic осталась единственным производителем Blu-ray рекордеров. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Компания опубликовала официальное сообщение под названием «Сообщение и извинения по поводу поставок продукции», в котором признала, что получила гораздо больше заказов на DMR-ZR1, чем ожидала. Panasonic пообещала укрепить производственную систему, увеличить выпуск продукции и приложить все усилия для скорейшей доставки заказов.

Модель DMR-ZR1 вышла еще в 2022 году, однако до сих пор остается флагманом линейки DIGA — сама компания называет ее самым престижным устройством в истории этой линейки. Корпус рекордера разделен на четыре изолированных отсека, что сводит к минимуму взаимные помехи между блоком питания, Blu-ray приводом, жестким диском и материнской платой. Рекомендованная цена DMR-ZR1 составляет 363 730 иен, что эквивалентно примерно $2300.

Нынешний всплеск спроса аналитики считают кратковременным явлением после длительного падения рынка, которое вряд ли перерастет в устойчивый рост в долгосрочной перспективе. Наращивание производственных мощностей, в частности приобретение нового специализированного оборудования, представляется экономически нецелесообразным для формата, который постепенно теряет популярность. Поэтому наиболее вероятный вариант для Panasonic — перераспределение имеющихся производственных ресурсов от менее популярных моделей в пользу DMR-ZR1.

В то же время компания имеет весомое преимущество перед потенциальными конкурентами — глубокую вертикальную интеграцию. По данным отраслевых форумов, Sony и LG в свое время покупали у Panasonic оптические приводы, микросхемы и прошивки для собственных Blu-ray рекордеров. Поэтому отсутствие конкурентов на рынке только укрепляет позиции компании как единственного производителя, полностью контролирующего всю цепочку производства.

Напомним, недавно японская компания Buffalo, известная сетевым оборудованием и внешними накопителями, объявила о прекращении выпуска внешних Blu-ray приводов.

