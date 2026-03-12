MEGOGO покажет матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Новости
Поєдинок Лех — Шахтар

12 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. В этот день донецкий «Шахтер» — единственный украинский клуб на этом этапе — сыграет гостевой матч против польского «Леха» в Познани. Начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Игру будет транслировать медиасервис MEGOGO — официальный вещатель еврокубковых соревнований УЕФА в Украине.

Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в рамках подписки «Спорт» или всех пакетов «MEGOPACK».

Поединок «Лех — Шахтер» будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Зверов. В 18:45 начнется предматчевая аналитическая студия MEGOGO, где к ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся экс-игроки сборной Украины, которые сейчас работают тренерами, — Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Матч в Познани для «Шахтера» — первый шаг на пути к четвертьфиналу. В плей-офф «горнякам» противостоит «Лех», который стабильно выступает на домашнем поле. Победитель по итогам двух матчей выйдет в следующий раунд турнира.

Редакция Mediasat
