YouTube по итогам 2025 года впервые обогнал четырех крупнейших голливудских мейджеров по рекламным доходам. По данным исследовательской компании Moffett Nathanson, которые приводит The Hollywood Reporter, платформа получила от рекламы $40,4 млрд — тогда как Disney, NBCUniversal, Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD) вместе заработали $37,8 млрд.

Еще год назад ситуация была совсем другой. В 2024 году YouTube заработал $36,1 млрд и уступал той же четверке студий, чей совокупный рекламный доход достигал $41,8 млрд. Таким образом, за один год платформа не только наверстала отставание, но и вышла вперед. Этому способствовало снижение интереса зрителей к традиционному телевидению — крупные студии тем временем столкнулись с ростом затрат на производство и оттоком аудитории.

- Реклама -

Впрочем, рекламный успех — лишь часть общей картины. Материнская компания YouTube, Alphabet, сообщила о совокупной выручке видеосервиса в $60 млрд за 2025 год. Значительную долю этой суммы обеспечили подписки на YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music, а также права на трансляцию NFL Sunday Ticket. Для сравнения: годовой доход Netflix составил $45,2 млрд, а медиабизнес Disney — $60,9 млрд с учетом всех источников дохода, не только рекламы.

Несмотря на победу над голливудскими студиями, YouTube пока далек от мирового лидерства. В частности, Meta — владелец Facebook и Instagram — в 2025 году получила от рекламы $196,2 млрд. В то же время рекламодатели все активнее выбирают YouTube — вслед за собственной аудиторией. Только в четвертом квартале 2025 года платформа привлекла $11,4 млрд рекламных бюджетов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Параллельно с развитием рекламного бизнеса YouTube наращивает инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). На этой неделе компания объявила о расширении программы тестирования технологии обнаружения дипфейков — теперь доступ к ней будут иметь государственные служащие, политики и журналисты. Это позволит им оперативнее выявлять и удалять контент, созданный с помощью ИИ с нарушением правил платформы.