YouTube предоставил журналистам и госслужащим инструмент для борьбы с дипфейками

YouTube открыл доступ к своей системе обнаружения дипфейков для более широкого круга людей — отныне ею могут воспользоваться государственные служащие, кандидаты на выборные должности и журналисты. Ранее этот инструмент был доступен исключительно участникам партнерской программы платформы.

Система работает по принципу, схожему с Content ID — инструментом защиты авторских прав. Она автоматически анализирует загружаемые видео и распознает лица, синтезированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как только алгоритм обнаруживает совпадение, владелец профиля может подать запрос на удаление такого материала — если тот нарушает правила конфиденциальности платформы.

Впрочем, платформа не прибегает к автоматической блокировке. Каждый запрос рассматривается отдельно, а материалы, которые квалифицируются как пародия или сатира — как защищенные формы самовыражения — могут оставаться доступными даже тогда, когда технически содержат признаки дипфейка. Это правило распространяется и на материалы о мировых лидерах.

«Это расширение действительно касается целостности публичного диалога. Мы знаем, что риски имитации средствами ИИ особенно высоки для тех, кто работает в гражданской сфере», — отметила вице-президент YouTube по государственным делам и публичной политике Лесли Миллер.

Чтобы присоединиться к программе, нужно подтвердить личность с помощью селфи и удостоверения через сервисы Google. Компания уверяет, что эти данные не используются для обучения моделей ИИ. После верификации участник получает доступ к списку обнаруженных совпадений и может подать запрос на их удаление.

В дальнейшем YouTube планирует ввести превентивную блокировку — то есть остановку публикации контента, нарушающего правила, еще до его появления на платформе. Кроме того, компания намерена распространить технологию обнаружения на узнаваемые голоса и объекты интеллектуальной собственности, в частности популярных вымышленных персонажей.

Все видеоматериалы, созданные с помощью ИИ, получат соответствующую маркировку. Для видео с чувствительной тематикой отметка появится непосредственно поверх изображения, а в других случаях — в описании под роликом.

Параллельно YouTube призвал Конгресс США принять законопроект NO FAKES Act, который закрепил бы федеральное право граждан на защиту своего публичного образа. По мнению компании, этот документ мог бы стать основой для международного регулирования, направленного на сохранение роли человеческого творчества.

Для остальных пользователей, которые не являются участниками партнерской программы и не относятся к определенным публичным категориям, функция обнаружения дипфейков в настоящее время недоступна.