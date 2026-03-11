Украинская группировка UASAT-NANO будет насчитывать 300 спутников связи

В рамках программы UASAT LEO Украина планирует развернуть орбитальную группировку из 300 спутников связи UASAT-NANO. Первый аппарат должны запустить осенью этого года, после чего систему будут развертывать поэтапно. О параметрах будущей группировки рассказал исполнительный директор компании Stetman Дмитрий Стеценко в комментарии изданию «Милитарный».

По словам Стеценко, 300 спутников UASAT-NANO хватит для максимально концентрированного глобального покрытия в рамках программы UASAT LEO. При этом систему не планируют выводить на орбиту за один запуск — предполагается несколько волн запусков. Первый аппарат выведут на орбиту в октябре 2026 года с помощью ракеты SpaceX. Уже в 2027 году разработчики ожидают запуск 120 спутников, а в дальнейшем — примерно 100–105 единиц ежегодно.

- Реклама -

Проект имеет не только внутреннее значение. Стеценко отметил, что Украина способна предложить европейским партнерам более дешевые технологии спутниковой связи как вклад в общую безопасность. Таким образом, речь идет не только о собственной инфраструктуре, но и о потенциальном кооперационном или экспортном направлении.

Система изначально разрабатывается с учетом необходимости регулярного обновления. Расчетный срок службы каждого аппарата составляет 5–7 лет, поэтому примерно через три года после начала развертывания придется запускать новые спутники на замену тем, что отработают свой ресурс. Поэтому UASAT-NANO рассматривают не как разовую серию запусков, а как орбитальную сеть с постоянным обновлением.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В условиях непрерывной войны и зависимости от внешних каналов связи собственно низкоорбитальная группировка приобретает для Украины не только технологическое, но и стратегическое значение. Если объявленный график удастся выдержать, страна получит собственный спутниковый ресурс для нужд связи и основу для развития космических сервисов.