Компания OpenAI намерена сделать генератор видео на основе искусственного интеллекта (ИИ) Sora доступным непосредственно в интерфейсе ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на осведомленные источники.

Sora — инструмент для генерации видео по текстовым запросам — конкурирует с аналогичными сервисами от Meta и Google. Он расширяет возможности OpenAI в сфере мультимодального ИИ, где ранее компания работала преимущественно с текстом. Поэтому появление генераторов видео обещает стать новым этапом в развитии технологий ИИ — после широкого распространения текстовых и графических моделей.

Вторую версию флагманского генератора видео Sora запустили осенью 2025 года. Среди ее возможностей — генерация видео по текстовым запросам и публикация готовых видео в социальных сетях. Недавно OpenAI также заключила партнерское соглашение с Disney, благодаря которому Sora может генерировать персонажей, принадлежащих медиагиганту.

После того как Sora станет частью ChatGPT, OpenAI не планирует отказываться от отдельного приложения — оно продолжит работу параллельно. Сама компания эту информацию официально не подтвердила, передает Reuters.

Интеграция Sora — не единственное расширение возможностей ChatGPT. Ранее Apple и OpenAI добавили в чат-бота поддержку Shazam, благодаря чему пользователи теперь могут распознавать музыку непосредственно в его интерфейсе.