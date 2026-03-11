Мобильный оператор lifecell зафиксировал значительное увеличение использования технологии Voice over LTE (VoLTE) в своей сети. В январе 2026 года количество активных пользователей VoLTE достигло почти 1,5 млн — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом доступ к VoLTE в сети оператора имеют около 2,4 млн абонентов. Ежедневно оператор фиксирует более 8,4 млн VoLTE-звонков — на 137% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, доля 4G в общем голосовом трафике оператора выросла до 29%, что в 2,5 раза превышает показатели января 2025 года.

В то же время доля голосовых соединений через 3G сократилась до 46%. Это следствие постепенного отключения сети третьего поколения в городах Украины.

Распределение VoLTE-трафика по регионам неравномерно, что свидетельствует о разном темпе перехода на новую технологию. В частности, в Черкасской области через 4G уже проходит половина всего голосового трафика. Высокие показатели — также в Ивано-Франковской области (49%), Киевской (47%), Ровенской (45%), Хмельницкой (43%) и Волынской (42%).

О технической готовности абонентов свидетельствует и статистика устройств. В сети lifecell насчитывается 4,5 млн VoLTE-совместимых смартфонов — 66% от всех гаджетов абонентов. Количество устройств с поддержкой 5G за год выросло почти на 30%.

VoLTE-звонки доступны не только на смартфонах, но и на смарт-часах с поддержкой eSIM — в частности Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и Huawei Watch. Причем lifecell стал первым и пока остается единственным мобильным оператором в Украине с официальной поддержкой eSIM для Apple Watch.

VoLTE-совместимые устройства также поддерживают технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет звонить через Wi-Fi там, где мобильный сигнал слабый или отсутствует, — в частности из укрытий и подвальных помещений. Спрос на VoWiFi растет — ею пользуются более 493 тыс. абонентов lifecell, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Ежедневно через VoWiFi осуществляется около 1,1 млн звонков.

Кроме того, VoLTE-роуминг от lifecell охватывает 37 стран и территорий, среди которых Австралия, Великобритания, Израиль, Канада, Польша, США, Франция и ряд других государств. Таким образом, lifecell догнал «Киевстар», который также обеспечивает VoLTE-роуминг в 37 странах и до сих пор удерживал лидерство среди украинских операторов по этому показателю.