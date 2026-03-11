Китай рассчитывает запустить коммерческие сети 6G в 2030 году

Технология мобильной связи шестого поколения (6G) должна выйти на коммерческий уровень примерно в 2030 году — параллельно с принятием международных стандартов. Об этом сообщает Yicai Global со ссылкой на ведущего научного сотрудника Китайской ассоциации информационных и коммуникационных технологий и мобильной связи Сунь Шаохуэя.

Мировая телекоммуникационная отрасль в целом пришла к соглашению по ключевым направлениям развития 6G, сценариям применения и требованиям к технологии. Главный эксперт China Mobile Communications Group Тон Энь назвал три принципиально новых сценария, которые будут отличать 6G от сетей пятого поколения (5G). В частности, речь идет об интеграции датчиков и связи, сочетании искусственного интеллекта (ИИ) со средствами коммуникации, а также построении единой инфраструктуры для космического, воздушного и наземного покрытия.

С появлением сетей 6G изменится сама природа телекоммуникационных систем. По словам Тон Эня, новая технология предусматривает глубокое объединение связи, сенсорных систем, вычислительных мощностей и ИИ в единой физической инфраструктуре. Это сделает возможным гибкое управление функциональными возможностями программного обеспечения во всех этих средах. Таким образом, сеть связи превратится в платформу и основу для агрегирования сервисных возможностей.

Наряду с качественными изменениями в архитектуре существенно улучшатся и количественные показатели. Скорость соединения возрастет, задержка сократится, а количество одновременных подключений значительно увеличится. Распределение услуг при этом можно будет настраивать и персонализировать.

Китай уже занимает лидирующие позиции в развертывании 5G, однако удержать лидерство в следующем технологическом цикле будет сложнее. По мнению Тон Эня, чтобы занять лидирующие позиции в 6G, стране придется решить немало проблем в сферах приложений, технологий, стандартизации, промышленного производства и механизмов развертывания сетей. Исследовательскую работу в этом направлении Китай начал еще в 2018 году, а в сентябре 2024 года перешел от научно-исследовательского этапа к стандартизации и подготовке производства.