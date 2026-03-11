Издатели требуют закрытия крупнейшей пиратской библиотеки интернета за незаконное распространение книг

Тринадцать ведущих мировых издательских компаний, в частности Penguin Random House и HarperCollins, обратились в суд Нью-Йорка с иском против теневой онлайн-библиотеки Anna’s Archive. Ответчику вменяют незаконное распространение книг и научных статей — ресурс собрал коллекцию из 63 млн книг и 95 млн научных статей. Об этом пишет TorrentFreak.

Истцы отмечают, что администраторы ресурса сами открыто называют себя «пиратами» на собственном сайте. Ежедневно платформа фиксирует 763 тысячи загрузок — и ни одна из этих копий, по утверждению издателей, не имеет лицензионного разрешения.

Отдельным пунктом обвинения стала монетизация пиратства через продажу доступа к базе разработчикам искусственного интеллекта (ИИ). Anna’s Archive предлагала высокоскоростной доступ к хранилищу с более чем 140 млн текстов за так называемый «корпоративный донат». В частной переписке его стоимость оценивали в 200 тысяч долларов.

Общая сумма исковых требований составляет 19,5 млн долларов. Впрочем, главной целью является не денежная компенсация — издатели понимают, что анонимные администраторы вряд ли выплатят эти средства. Вместо этого истцы добиваются судебного запрета, который обяжет хостинг-провайдеров, регистраторов доменных имен и дата-центры прекратить обслуживание ресурса.

Этот запрет будет распространяться не только на текущие домены в зонах .VG и .LI, но и на известные зеркала платформы — .VG, .PK и .GD — где размещен идентичный контент. Именно поэтому издатели рассчитывают, что нынешняя судебная стратегия окажется более эффективной, чем предыдущие попытки. Решение суда по этому ходатайству ожидается в ближайшее время.

Стоит отметить, что ранее пираты Anna’s Archive начали публиковать музыку, украденную из Spotify, — несмотря на коллективный иск против платформы на сумму 13 трлн долларов.

Редакция Mediasat
