Верховная Рада провалила голосование за «налог на OLX»

Верховная Рада Украины отклонила законопроект №14026, которым предлагалось ввести налог для физических лиц, продающих товары или предоставляющих услуги через онлайн-платформы — в частности OLX, Rozetka и Prom. За его принятие проголосовали только 168 народных депутатов из 226 необходимых, сообщают «Украинские Новости».

Законопроект №14026 был связан с другим документом — №14025 от 09.09.2025, касавшимся изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон «О банках и банковской деятельности» относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Согласно отклоненному законопроекту, с доходов от продаж через интернет-площадки планировалось взимать 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и дополнительно 5% военного сбора — то есть общая ставка составляла бы 10%. Налоговыми агентами должны были стать операторы цифровых платформ, которые автоматически удерживали бы эти суммы при выплате доходов продавцам.

Действие законопроекта охватывало бы широкий круг операций — продажу товаров, предоставление различных видов услуг, личные услуги, аренду недвижимости и транспортных средств. Продавцом по документу считалось бы любое лицо, которое осуществило хотя бы одну операцию за отчетный период и получило от нее доход. Если же в течение года количество продаж превышало три или общий доход превышал 2000 евро, продавец должен был открыть отдельный банковский счет для получения выплат от платформ.

Кроме того, операторы площадок были бы обязаны передавать в Государственную налоговую службу сведения обо всех продавцах и их доходах — чтобы обеспечить прозрачность и контроль над доходами в сфере электронной коммерции.