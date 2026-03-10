В ближайшие часы на Землю неконтролируемо упадет 600-килограммовый спутник NASA

Новости
Супутники Van Allen Probes
Фото: JHU/APL, NASA

Американское космическое агентство NASA ожидает, что его спутник Van Allen Probe A неконтролируемо войдет в атмосферу Земли ориентировочно 11 марта 2026 года. По прогнозу, это произойдет около 01:45 по киевскому времени с возможным отклонением в ±24 часа. Об этом сообщает Space.com.

Аппарат запустили в августе 2012 года вместе со спутником-близнецом Van Allen Probe B для изучения одноименных радиационных поясов Земли — зон повышенной радиации, окружающих планету и защищающих ее от солнечного и космического излучения. Несмотря на то что миссия рассчитывалась на два года, оба аппарата проработали значительно дольше — до октября 2019 года, собрав большой массив данных о динамике радиационных поясов и космической погоде.

- Реклама -

После завершения активной фазы миссии Van Allen Probe A постепенно терял высоту из-за торможения в атмосфере. Увеличение солнечной активности в последние годы привел к расширению верхних слоев атмосферы, что усилило тормозящий эффект и ускорило снижение орбиты. Именно это и определило нынешний момент входа аппарата в плотные слои.

Масса спутника составляет около 600 кг, однако большая ее часть сгорит при прохождении через атмосферу. В то же время NASA и независимые эксперты не исключают, что отдельные металлические компоненты способны выдержать нагрев и достичь земной поверхности. Риск причинения вреда людям или имуществу оценивается как крайне малый — примерно 1 к 4200, или около 0,024%. Такая низкая вероятность обусловлена тем, что около 70% площади Земли покрыто океанами, а населенные регионы занимают относительно небольшую долю суши.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По прогнозам Космических сил США по состоянию на 9 марта 2026 года, наклон орбиты аппарата составляет около 10°, поэтому обломки, скорее всего, упадут в экваториальной зоне — преимущественно над открытым океаном. Точные координаты места падения будут уточняться по мере приближения спутника к атмосфере.

Научное наследие миссии остается актуальным даже после того, как аппарат прекратил работу. Данные, собранные Van Allen Probes, ученые до сих пор используют для совершенствования моделей космической погоды и защиты современных спутников. Второй аппарат пары — Van Allen Probe B — по прогнозам, упадет на Землю после 2030 года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Поддельное приложение Starlink распространяет майнер криптовалют на Android-смартфоны

Специалисты по кибербезопасности обнаружили поддельное приложение Starlink для Android, которое тайно майнит криптовалюту Monero и перехватывает пароли пользователей.
Новости

Верховная Рада провалила голосование за «налог на OLX»

Верховная Рада не поддержала «налог на OLX» — законопроект о 10% сборе с продавцов на маркетплейсах. За проголосовали только 168 депутатов из 226 необходимых.
Новости

Физики создали оптоволокно, в котором свет обходит дефекты

Международная группа исследователей создала оптоволокно, в котором свет обходит дефекты и изгибы. Технология совместима со стандартным производственным оборудованием.
Новости

Мобильная связь — главная тема обращений в НКЭК в феврале 2026 года

В феврале 2026 года НКЭК зарегистрировала 875 обращений от граждан. Мобильная голосовая связь и SMS стали главной темой — 378 обращений, или 43,2% от общего числа.
Новости

ChatGPT получил функцию распознавания музыки благодаря интеграции с Shazam

Apple и OpenAI интегрировали Shazam в ChatGPT: теперь песни можно распознавать прямо в чате — без перехода в стороннее приложение.