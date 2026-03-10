Общий рынок физических видеоносителей в США продолжает сокращаться, однако премиальный формат Ultra HD Blu-ray (4K Blu-ray) показал в 2025 году заметный рост. Об этом сообщает FlatpanelsHD со ссылкой на ежегодный отчет аналитического агентства Digital Entertainment Group (DEG), которое отслеживает потребительские расходы на домашние развлечения в США.

Общие расходы американцев на DVD, Blu-ray и 4K Blu-ray в прошлом году составили 870 млн долларов — на 9,3% меньше, чем в 2024 году. В то же время на фоне общего спада формат 4K Blu-ray оказался единственным сегментом, который стал исключением: его продажи выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Это особенно показательно, ведь 4K Blu-ray почти каждый год с 2018 года терял позиции. «Небольшая, но премиальная категория дисков 4K UHD обеспечила поддержку рынка: расходы на этот коллекционный формат оставались стабильными или росли в каждом квартале, завершив год ростом на 12 процентов по сравнению с 2024 годом», — сообщили в DEG.

Стоит отметить, что рост произошел практически без поддержки крупных премьер в четвертом квартале 2025 года, когда рынок традиционно оживляется громкими релизами. Это может свидетельствовать о том, что спрос на 4K Blu-ray держится благодаря постоянной аудитории коллекционеров и энтузиастов домашнего кинотеатра.

Для сравнения: в 2023–2024 годах продажи оптических носителей сократились на 23,4%, впервые упав ниже отметки в 1 млрд долларов. Существенно меньший спад в 2025 году дает определенные основания говорить о стабилизации рынка как нишевого сегмента для взыскательного зрителя.

Преимущество 4K Blu-ray перед стриминговыми сервисами заключается прежде всего в качестве воспроизведения. Формат обеспечивает максимальную четкость изображения и качественный звук, что особенно важно для владельцев соответствующего аудиовизуального оборудования. Именно эта аудитория, готовая платить за качество, удерживает формат на плаву.

Параллельно DEG зафиксировало сокращение расходов и в цифровом сегменте. Покупка фильмов в онлайн-магазинах — в частности Apple TV, Amazon и Fandango (Vudu) — уменьшилась на 3,3%, до 2,2 млрд долларов. Цифровая аренда (VOD) снизилась на 4,7%, принеся 1,6 млрд долларов. Таким образом, спад охватил все форматы домашнего просмотра без исключения — и только 4K Blu-ray сумел выбиться из этой тенденции.