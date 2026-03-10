Мобильная связь — главная тема обращений в НКЭК в феврале 2026 года

Новости
Звернення прийнято
В феврале 2026 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) зарегистрировала 875 обращений от граждан.

Наибольшую долю среди всех категорий заняли вопросы мобильной голосовой связи и SMS — 378 обращений, или 43,2% от общего количества. На втором месте — услуги фиксированного интернета: 231 обращение (26,4%), тогда как мобильный интернет охватил значительно меньшую долю — 42 обращения (4,8%). Почтовые услуги стали темой 85 обращений (9,7%), фиксированная голосовая связь — 53 обращения (6,1%). Остальные распределены между получением спама — 32 (3,7%), связанными услугами — 16 (1,8%), проводным радиовещанием — 7 (0,8%), вопросами пользования радиочастотным спектром — 1 (0,1%) и другими темами — 30 (3,4%).

Географическое распределение обращений свидетельствует о том, что наиболее активной остается столица: из Киева поступило 152 обращения. Далее — Днепропетровская область (98), Киевская (70), Львовская (50), Одесская (44) и Харьковская (42).

НКЭК рассмотрела все 875 обращений в сроки, предусмотренные законодательством. В частности, 45 из них решены положительно, а 121 — предоставлены разъяснения и необходимая информация. В то же время 81 обращение не подлежало рассмотрению из-за анонимности, еще 81 — направлено по принадлежности в другие органы. По состоянию на конец февраля 547 обращений находились на стадии рассмотрения.

НКЭК подчеркивает, что защита прав потребителей в сферах электронных коммуникаций и почтовой связи остается в центре ее внимания, а каждое обращение проходит надлежащую обработку.

О том, как пользователи жаловались в декабре прошлого года, читайте здесь.

Редакция Mediasat
