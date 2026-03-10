GSMA объявила об инициативе по созданию смартфона за $40

Ассоциация GSM (GSMA) объявила об инициативе по созданию ультрабюджетного 4G-смартфона стоимостью $40, который должен обеспечить доступ к интернету для десятков миллионов людей в развивающихся странах.

О проекте стало известно во время выставки MWC 2026. В рамках этого проекта GSMA сотрудничает с крупными африканскими мобильными операторами и производителями смартфонов для пилотного внедрения ультрадешевых 4G-устройств на шести рынках — в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Руанде, Танзании и Уганде. Благодаря этому организация рассчитывает подключить к сети еще около 20 млн человек.

Проблема цифрового неравенства остается острой — миллионы людей в зонах покрытия мобильной широкополосной связи до сих пор не имеют доступа к интернету, потому что не могут приобрести соответствующее устройство. Именно поэтому отраслевые объединения рассматривают доступные смартфоны как ключевой инструмент сокращения этого разрыва.

Впрочем, инициатива пока находится на ранней стадии. GSMA привлекла к проекту более 15 производителей смартфонов, из которых семеро уже подтвердили заинтересованность в его поддержке. Какие именно компании будут участвовать, ассоциация не раскрывает — переговоры продолжаются. В GSMA надеются, что первые опытные образцы появятся уже в 2026 году, а потребительские модели могут выйти на рынок до конца текущего года.

Руководительница отдела внешних связей GSMA Аликс Жагено отметила, что окончательная стоимость устройств будет зависеть от схемы финансирования и налоговой политики конкретных стран. По ее словам, удорожание модулей памяти затрудняет реализацию проекта и придает ему особую срочность. Жагено также убеждена, что банки, доноры и другие финансовые структуры способны снизить риски для мобильных операторов, которые будут вкладывать средства в эти устройства. Стоит отметить, что одна из шести пилотных стран пока не взяла на себя обязательств по снижению ввозной пошлины или налогов на смартфоны начального уровня.

Отраслевые аналитики, в свою очередь, выражают осторожность. Исследователь Counterpoint Research Ахмад Шехаб отметил, что при нынешних ценах на компоненты произвести смартфон за $40 чрезвычайно сложно — такие устройства будут иметь самые простые характеристики и минимальную рентабельность. Отдельная сложность — поставки компонентов памяти малого объема, ведь производители все чаще ориентируются на микросхемы большей емкости.

По данным Counterpoint, в четвертом квартале 2025 года средняя розничная цена смартфона на Ближнем Востоке и в Африке составляла около $188. Некоторым брендам удавалось держаться ниже отметки $40, однако объемы таких продаж остаются мизерными, а крупные глобальные поставщики их фактически не предлагают.

Это не первая попытка вывести ультрабюджетные смартфоны на развивающиеся рынки. В 2014 году Google запустила программу Android One для продвижения доступных устройств в Индии, Пакистане, Бангладеш и Индонезии, а затем расширила ее на Африку. Впрочем, широкого распространения эта инициатива так и не получила, что свидетельствует о сложности подобных задач.