Физики создали оптоволокно, в котором свет обходит дефекты

Новости
Оптоволокно починає проводити світло вже в процесі виробництва
Оптоволокно починає проводити світло вже в процесі виробництва. Фото: Dr Nathan Roberts

Международная группа исследователей создала оптоволокно с двумерной топологической защитой светового пути — первое в своем роде. Его особенность в том, что свет внутри такого волокна автоматически огибает дефекты и механические повреждения, сохраняя направление распространения. Работа ученых опубликована в научном журнале Nature Photonics.

Принцип действия

В отличие от обычных многожильных волокон, где свет «перетекает» между сердцевинами и создает шум, новая структура удерживает каждый канал в собственном защищенном состоянии. Волокно содержит множество световодных сердцевин, упорядоченных в решетку. Во время производства его скручивают — и именно это скручивание формирует особые топологические состояния света. Такие состояния распространяются по спиральной траектории и не способны «вырваться» в соседние сердцевины. Встретив дефект или изгиб, свет просто огибает препятствие, сохраняя первоначальное направление движения.

- Реклама -

Преимущества

Существующие материалы для топологических изоляторов света имеют существенные ограничения — малые размеры и хрупкость. Новое волокно лишено этих недостатков. Оно гибкое, производится километровыми отрезками и имеет низкий уровень потерь, сопоставимый с обычным телекоммуникационным кабелем. В то же время технология полностью совместима со стандартным производственным оборудованием и не требует никакого специализированного оснащения.

Области применения

Разработка открывает практические возможности в нескольких ключевых отраслях. В частности, ее можно использовать для межчиповых соединений в дата-центрах. Технология также применима для высокоскоростных и квантовых коммуникаций, где стабильность светового пути напрямую влияет на сохранение запутанности фотонов. Еще одна перспективная ниша — прецизионное зондирование в медицинской визуализации и экологическом мониторинге.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Доктор Антон Соуслов из Кембриджского университета отметил, что разработка открывает целый класс неизученных топологических явлений, доступных на оптоволоконной платформе. Следующий этап — масштабирование до километровых отрезков волокна и интеграция в существующую телекоммуникационную инфраструктуру.

Напомним, недавно международная группа ученых из Великобритании и Германии передала квантовую информацию по обычному оптоволокну. Этот результат приближает создание квантовых сетей как альтернативы привычному интернету.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Поддельное приложение Starlink распространяет майнер криптовалют на Android-смартфоны

Специалисты по кибербезопасности обнаружили поддельное приложение Starlink для Android, которое тайно майнит криптовалюту Monero и перехватывает пароли пользователей.
Новости

Верховная Рада провалила голосование за «налог на OLX»

Верховная Рада не поддержала «налог на OLX» — законопроект о 10% сборе с продавцов на маркетплейсах. За проголосовали только 168 депутатов из 226 необходимых.
Новости

Мобильная связь — главная тема обращений в НКЭК в феврале 2026 года

В феврале 2026 года НКЭК зарегистрировала 875 обращений от граждан. Мобильная голосовая связь и SMS стали главной темой — 378 обращений, или 43,2% от общего числа.
Новости

ChatGPT получил функцию распознавания музыки благодаря интеграции с Shazam

Apple и OpenAI интегрировали Shazam в ChatGPT: теперь песни можно распознавать прямо в чате — без перехода в стороннее приложение.
Новости

Продажи дисков 4K Blu-ray выросли на 12% — впервые с 2018 года

Продажи 4K Blu-ray дисков в США выросли на 12% в 2025 году — впервые с 2018 года. В целом же рынок физических носителей сократился на 9,3%, до 870 млн долларов.