ChatGPT получил функцию распознавания музыки благодаря интеграции с Shazam

Apple и OpenAI добавили в чат-бота ChatGPT поддержку сервиса распознавания музыки Shazam. Теперь пользователи могут определять песни непосредственно в интерфейсе чат-бота — без необходимости переключаться на стороннее приложение.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно ввести команду @shazam или попросить искусственный интеллект (ИИ) определить играющую композицию. После этого появится кнопка для активации микрофона — система обработает звук с помощью технологии Shazam и покажет превью трека прямо в окне чата.

Функция не привязана к экосистеме Apple — ею может воспользоваться любой пользователь ChatGPT. Если на смартфоне пользователя есть отдельное приложение Shazam, распознанные через ChatGPT песни можно добавлять в свою библиотеку.

Эта интеграция дополняет уже имеющуюся в ChatGPT поддержку музыкальных сервисов. В частности, чат-бот поддерживает работу с Apple Music — только что распознанную песню можно сразу взять за основу нового плейлиста. Кроме того, ChatGPT интегрирован со Spotify.

По умолчанию функция Shazam в ChatGPT отключена. Включить ее можно через настройки приложения или на специальной странице инструмента. После подключения сервис станет доступен на всех поддерживаемых устройствах пользователя.

Интеграция разворачивается поэтапно во всем мире. Функция доступна в версиях ChatGPT для iOS, Android и в веб-интерфейсе.