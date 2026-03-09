Samsung выиграла суд против TCL из-за неправомерной маркировки телевизоров как QLED

Мюнхенский региональный суд признал китайского производителя телевизоров TCL виновным во введении потребителей в заблуждение из-за незаконного использования маркировки QLED. Как сообщает SamMobile, это первая международная победа южнокорейской Samsung в серии судебных разбирательств — компания обвиняет нескольких конкурентов в неправомерной маркировке телевизоров, и дело против TCL стало первым выигранным на международном уровне.

Samsung утверждает, что несколько моделей телевизоров TCL продвигались на рынке как QLED-устройства, хотя на самом деле не обладают технологиями, необходимыми для такой классификации. При поддержке юридической фирмы Pinsent Masons компания подала иск — и доказала свою правоту. Убедительных контраргументов TCL не привела, поэтому суд встал на сторону Samsung.

Суд запретил TCL использовать обозначение QLED в названиях пяти моделей — QLED870, CM8B, C805, C655 и C69B. Кроме того, компания должна исправить все рекламные материалы, в которых фигурирует эта маркировка.

Подобные судебные процессы в отношении «поддельных» QLED-телевизоров продолжаются также в Южной Корее и США. Однако, по словам представителей Pinsent Masons, именно мюнхенский вердикт стал первой победой Samsung в этом вопросе на международном уровне.

Решение особенно показательно на фоне маркетинговой кампании Samsung 2025 года под лозунгом «Это подделка. Выбирайте оригинал!». Тогда компания открыто высмеивала конкурентов за плагиат — и теперь эта позиция получила судебное подтверждение.

Впрочем, Samsung и сама не всегда выходит из зала суда победителем. Федеральный суд США в Техасе ранее обязал компанию выплатить $191,4 млн в пользу Pictiva Display — после того, как присяжные признали нарушение патентных прав.