Samsung снова стала лидером на мировом рынке телевизоров — двадцатый год подряд

Samsung Electronics подтвердила статус лидера мирового рынка телевизоров по итогам 2025 года — уже двадцатый год подряд с 2006-го. Доля компании в мировой выручке этой категории техники достигла 29,1%, свидетельствуют данные исследовательского агентства Omdia, обнародованные на официальном сайте Samsung.

Наиболее убедительные результаты южнокорейский производитель показал в премиальном сегменте, где конкуренция традиционно самая высокая. В частности, в категории телевизоров стоимостью от $2500 Samsung завоевала 54,3% рынка — прежде всего благодаря моделям Neo QLED, OLED и интерьерным (Lifestyle) телевизорам. В сегменте устройств дороже $1500 доля компании составляет 52,2%.

Руководитель подразделения дисплеев Samsung Electronics Йон Сок-У (Yong Seok-woo) отметил, что двадцать лет лидерства стали возможными благодаря доверию пользователей. Он также сообщил, что компания будет поддерживать конкурентоспособность, расширяя ассортимент продуктов и услуг.

В 2026 году Samsung стремится укрепить позиции в премиальном сегменте — в частности благодаря новым моделям на базе технологии подсветки Micro RGB, а также обновленным линейкам OLED и Neo QLED. Чтобы охватить массового покупателя, производитель расширит предложение телевизоров с подсветкой Mini LED — продвинутой технологией подсветки ЖК-экранов.

Помимо аппаратного развития, компания активно внедряет искусственный интеллект в свои продукты. Так, после выхода ИИ-телевизоров в 2024 году в 2025-м Samsung усовершенствовала функции персонализации с помощью инструмента Vision AI Companion (VAC).

Впрочем, удержать лидерство будет все сложнее, ведь китайский производитель TCL по итогам 2025 года сократил отставание от Samsung до минимума за всю историю. Разница между двумя компаниями составляет всего один процентный пункт.