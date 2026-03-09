Три ведущих европейских концерна — Airbus, Rheinmetall и OHB — договорились совместно разработать спутниковую сеть для вооруженных сил Германии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источник в министерстве обороны ФРГ.

Проект получил название SATCOM Stufe 4 и предусматривает развертывание зашифрованной орбитальной сети из не менее 100 спутников. Его цель — обеспечить надежную зашифрованную связь между подразделениями бундесвера в любой точке мира и повысить эффективность армии в чрезвычайных ситуациях. В военных кругах этот проект неофициально называют «Mini-Starlink». По оценкам издания, министерство обороны ФРГ готово направить на него от 8 до 10 миллиардов евро.

Неожиданное объединение конкурентов стало ответом на запрос главного закупочного органа армии Германии — ведомства по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера. Ведомство обращалось к каждой компании отдельно, однако вместо конкурентных предложений получило совместную заявку от всех трех. В частности, в консорциум вошли аэрокосмический гигант Airbus, оборонный концерн Rheinmetall и бременская космическая компания OHB.

Первый этап предусматривает вывод на орбиту до 40 малых спутников уже к 2029 году. Таким образом, у разработчиков остается менее трех лет на создание и отработку необходимых технологий — срок крайне сжатый для проектов такого масштаба.

Несмотря на стратегическую важность инициативы, она уже вызвала беспокойство в бундестаге. Совместная заявка требует одобрения бюджетного комитета парламента, который рассматривает все оборонные контракты стоимостью более 25 миллионов евро. Представители правящей коалиции в комитете выражают опасения, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта.

Стоит напомнить, что Starlink — спутниковая система компании SpaceX Илона Маска — уже насчитывает более 9 тысяч аппаратов на орбите и охватывает более девяти миллионов пользователей в более чем 100 странах. Сеть запустили в 2019 году, а только за прошлый год к ней подключились 42 новых государства.