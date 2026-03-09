MEGOGO и «Мережа Ланет» запустили совместные тарифы с гигабитным интернетом и контентом

Медиасервис MEGOGO и интернет-провайдер «Мережа Ланет» заключили партнерское соглашение. Отныне абоненты провайдера могут подключаться к комплексным тарифам, сочетающим домашний интернет с подпиской на MEGOGO.

Новая линейка предлагает единый платеж за обе услуги и управление всеми услугами в личном кабинете «Сети Ланет». Там абонент может заказывать пакеты, проверять баланс и получать данные для авторизации в MEGOGO — не переходя между разными сервисами.

Техническую основу предложения составляет гигабитный и мультигигабитный интернет, которым известна «Сеть Ланет». Провайдер является многолетним лидером рейтингов скорости среди украинских интернет-провайдеров по оценкам международных измерительных сервисов. К этой инфраструктуре партнерство добавляет контентное измерение — MEGOGO обеспечивает телевизионный и фильмовый контент по трем уровням подписки.

Абоненты могут выбрать один из трех пакетов MEGOGO: «Легкая», «Оптимальная» или «MEGOPACK» (Максимальная). Каждый вариант предусматривает подключение до десяти устройств — Smart TV, компьютеров, смартфонов и планшетов. Одновременный просмотр доступен на пяти экранах, а для спортивных трансляций — на двух. Сервис также поддерживает несколько профилей и функцию родительского контроля. Подробные условия и полный перечень тарифов опубликованы на сайте lanet.ua.

В пресс-службе MEGOGO отметили, что партнерства между операторами и OTT-сервисами становятся устоявшейся моделью развития цифровых услуг. Такое сотрудничество позволяет операторам повысить ценность тарифа, а потребителям — получить интернет и контент в одном пакете. MEGOGO позиционирует себя как один из лидирующих сервисов по доле OTT-просмотра телевидения в Украине.

По состоянию на 2026 год MEGOGO сотрудничает с более чем 150 операторами-партнерами, в частности, недавно подобное соглашение MEGOGO заключил с национальным оператором HomeNet. Партнерская программа дает провайдерам инструменты для повышения лояльности клиентов, удержания их в сети и расширения аудитории через совместные предложения.