Французская Biomemory развернет ДНК-хранилища данных в дата-центрах уже в этом году

Французская компания Biomemory объявила о планах коммерческого запуска технологии хранения данных на основе ДНК в дата-центрах во второй половине 2026 года. Толчком к этому стало поглощение активов американской Catalog Technologies — одного из пионеров в области записи и вычислений на ДНК, сообщает Blocks and Files.

Благодаря этой покупке Biomemory стремится стать первым интегратором, который выведет технологию хранения данных на ДНК (DNA Data Storage, DDS) на уровень коммерческих решений для центров обработки данных (ЦОД). Устройства будут выпускаться в формфакторе стандартной серверной стойки — это обеспечит их совместимость с существующей инфраструктурой. Технология ориентирована прежде всего на «холодные» данные и позиционируется как надежная, защищенная и энергоэффективная альтернатива жестким дискам, магнитной ленте и SSD.

Ключевое преимущество подхода Biomemory — запатентованный метод массового производства биобезопасной ДНК и ферментных расходных материалов, что позволяет удерживать стоимость эксплуатации DDS на уровне традиционных носителей или незначительно выше. Данные записываются на синтетические ДНК-цепи и помещаются в специальные контейнеры — DNA Cards. При стандартных условиях такие карты хранят информацию от 50 до 150 лет, а в герметичном охлажденном состоянии — в течение тысячелетий. Уровень необратимых ошибок при этом не превышает допустимых отраслевых норм.

Приобретенные активы Catalog Technologies органично дополняют собственные разработки Biomemory. Среди них — прототип записывающего устройства Shannon, представляющий собой массив печатающих головок, а также патенты и технологии чтения, записи и вычислений на ДНК. Вместе они должны ускорить создание масштабируемых решений с высокой плотностью записи и низким энергопотреблением.

Накопители на основе ДНК будут интегрированы в инфраструктуру ЦОД как дополнительный уровень хранения через стандартный интерфейс S3 — то есть как объектное хранилище. Благодаря этому доступ к архивам останется привычным для пользователей. Стоит отметить, что еще в 2022 году с Catalog активно сотрудничала компания Seagate — и, скорее всего, это сотрудничество продолжится уже с новым владельцем разработок.

Для справки: в 2022 году Catalog громко заявила о себе, записав на ДНК фрагмент из «Гамлета» Уильяма Шекспира объемом 17 тыс. слов и выполнив полномасштабный поиск без предварительной индексации. Теоретически в одном грамме ДНК можно сохранить до 200 петабайт данных, однако первые коммерческие накопители будут иметь значительно более скромный объем емкости.

Параллельно ученые Миссурийского университета (США) решили одну из ключевых проблем ДНК-памяти — невозможность перезаписи. Они разработали метод, при котором на ДНК-цепочку навешивают короткие фрагменты-«заглушки», что позволяет изменять записанные данные без синтеза новых молекул.