Тестирование подтвердило работу POS-терминалов через Starlink Direct to Cell — «Киевстар»

«Киевстар» совместно с Mastercard подтвердили возможность осуществления безналичных платежей через спутниковую технологию Starlink Direct to Cell (D2C). Тестирование показало стабильную работу 4G POS-терминалов даже там, где наземная мобильная инфраструктура полностью отсутствует. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Результаты теста подтвердили пригодность технологии D2C для более широкого внедрения в финансовом секторе. Директор по развитию новых направлений бизнеса в «Киевстар» Илья Польшаков отметил, что это обеспечит дополнительный доступ к расчетам в самых сложных условиях — когда нужно оплатить товар или получить услугу. Таким образом, миллионы украинцев и представителей бизнеса смогут осуществлять платежные операции даже во время длительных блэкаутов или в прифронтовых районах с поврежденной инфраструктурой.

В то же время D2C тестируется и в других направлениях — в аграрной и геодезической сферах, во время операций по гуманитарному разминированию, а также в сотрудничестве с Национальной полицией Украины. По словам CEO «Киевстар» Александра Комарова, только за последние 30 дней в прифронтовых регионах на юго-востоке и востоке Украины через D2C было передано 376 тысяч сообщений. «Для многих регионов подключение через спутники Starlink Direct to Cell — критически важный инструмент безопасности и коммуникации», — подчеркнул он.

О масштабах использования технологии в Украине свидетельствуют и общие цифры. На MWC 2026 «Киевстар» сообщил, что 5 миллионов абонентов хотя бы один раз подключились к сети «Kyivstar-SpaceX», а общий объем переданных через D2C SMS превысил 7 миллионов. Кроме того, до конца текущего года оператор рассчитывает подключить к Starlink 12 млн абонентов. По данным SpaceX, к Starlink Mobile во всем мире уже подключились более 16 миллионов человек — то есть почти каждый третий пользователь этой технологии находится в Украине.

Илья Польшаков подчеркнул, что опыт «Киевстар» в условиях военного времени напрямую влияет на развитие самой технологии. «То, что мы сейчас отрабатываем, поможет другим странам усилить устойчивость связи во время кризисов, катастроф и других чрезвычайных ситуаций», — отметил он.

Напомним, что 24 ноября 2025 года «Киевстар» первым в Европе открыл тестовый доступ к обмену SMS-сообщениями через D2C для всех абонентов с 4G SIM-картами. Недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), продлила разрешение на проведение тестирования до 20 апреля 2026 года.

В 2026 году «Киевстар» планирует запустить Light Data для смартфонов, адаптированных к спутниковой среде, и уже сотрудничает с разработчиками приложений — прежде всего экстренных и государственных сервисов — для обеспечения их работы при полном отсутствии наземных сетей. В то же время в рамках Starlink Direct to Cell в этом же году планируется внедрение голосовых звонков и мобильного интернета.