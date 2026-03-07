«Киевстар» закупил более 6 тысяч мобильных генераторов для поддержания связи в общинах

«Киевстар» наращивает резервное электропитание сети — оператор приобрел более 6 тысяч мобильных генераторов, большинство из которых планируется передать органам местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Передачу техники осуществляют во взаимодействии с областными военными администрациями и Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры). Часть генераторов общины уже получили — это дает им дополнительный инструмент для поддержания стабильной мобильной связи во время отключений электроэнергии.

Эта закупка — часть масштабных инвестиций оператора в автономность сети. С 2022 года «Киевстар» вложил более 4,5 млрд грн в приобретение, монтаж и техническое обслуживание оборудования для резервного питания объектов сети.

В то же время компания расширяет состав аварийно-восстановительных бригад. К работе по генерации — подключению базовых станций к мобильным источникам питания — привлекают не только штатных инженеров, но и сотрудников смежных подразделений, подрядных организаций и специалистов смежных бизнесов. В случае масштабного блэкаута в отдельной области или регионе местные бригады оперативно усиливают командами из других областей.

Благодаря работе технических специалистов продолжительность автономной работы сети выросла более чем в четыре раза по сравнению с началом полномасштабного вторжения. «Киевстар» и в дальнейшем продолжит инвестировать в повышение автономности сети.

Над расширением возможностей для стабильной работы сетей во время отключений работает и вся отрасль — в координации с правительством, Минцифры и областными военными администрациями.

Развитие сети «Киевстар» не ограничивается резервным питанием. В декабре 2025 года оператор запустил первую базовую станцию, построенную по упрощенной разрешительной процедуре, — вблизи села Подгородное Золочевского района на Львовщине.