Microsoft, как один из участников проекта Chromium, добавила поддержку технологии focusgroup в этот открытый проект и начала ее тестирование в браузере Edge. Компания рассчитывает получить отзывы от разработчиков и пользователей о качестве работы нового механизма навигации по сайтам, пишет The Register.

Новая технология должна решить давнюю проблему управления веб-страницами с клавиатуры. Сейчас для этого используется атрибут HTML tabindex, который позволяет последовательно переключаться между элементами интерфейса клавишей TAB и активировать их нажатием ENTER.

Однако на практике этот подход имеет существенные ограничения. Современные веб-приложения содержат сложные компоненты — меню с подменю, панели инструментов, вкладки, группы полей ввода — поэтому обеспечить удобное управление ими с клавиатуры непросто. Разработчикам приходится либо писать значительный объем JavaScript-кода, либо подключать сторонние библиотеки. Оба варианта увеличивают объем кода, выполняемого при загрузке страницы, и замедляют ее работу.

Альтернативу Microsoft предложила еще в 2022 году. Технология focusgroup предусматривает двухуровневую модель: клавиша TAB переключает не отдельные элементы, а целые их группы, тогда как перемещение внутри группы выполняется клавишами со стрелками. Такой подход позволяет разработчикам значительно упростить разметку исходного кода и обойтись без громоздких JavaScript-решений.

Появление технологии в Chromium открывает возможность для ее распространения за пределами Edge. Поскольку на этой платформе работает немало популярных браузеров, разработчики каждого из них могут самостоятельно решить, добавлять ли focusgroup в свой продукт. Сейчас Microsoft ожидает обратной связи от сообщества, чтобы оценить готовность технологии к более широкому применению.