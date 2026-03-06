UPL.TV планирует выйти за пределы футбольных трансляций и привлечь новую аудиторию

Официальный телетранслятор матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) UPL.TV планирует выйти за пределы спортивного вещания и стать полноценным телеканалом для различных групп зрителей. Директор по развитию УПЛ и руководитель телеканала Максим Радченко в интервью Football.ua рассказал о планах на ближайшее будущее и подвел итоги двухлетней работы.

По словам Радченко, главная цель на ближайшие два года — превратить UPL.TV в полноценный телеканал, интересный для разных групп аудитории. Сейчас канал входит в десятку самых популярных среди OTT и IPTV-платформ — в ноябре 2025 года он улучшил показатели по сравнению с октябрем. Впрочем, руководство не считает достигнутое пределом возможного и продолжает работать над новым контентом и технологическими решениями.

Среди достижений за два года Радченко назвал одинаковое качество картинки на всех стадионах, широкий охват через ведущие OTT-платформы и кабельные сети, а также развитие студийного вещания. В эфирной сетке — итоговое шоу «Футбол 360», «Центр футбольных новостей» и студия «Матч-центр». Зато выход на международные рынки пока находится на стадии переговоров. Канал ищет новых зарубежных партнеров, чтобы увеличить доходы от продажи прав.

Техническое развитие трансляций сдерживают военные реалии. Во время зимнего перерыва команда сосредоточилась не на технологических новинках, а на обеспечении резервного питания стадионов и генераторов для передвижных телевизионных станций (ПТС) и систем видеоассистента арбитра (VAR). Радченко подчеркнул: эти расходы гораздо важнее для проведения соревнований, чем любые инновации в трансляциях.

О контентных планах на 2026 год руководитель UPL.TV рассказал об активных переговорах с производителями и правообладателями. Канал намерен расширить эфирную сетку — подкастами, сеткомами, лайфстайл-шоу и даже полнометражными форматами. Главная задача — удержать зрителя на канале вне матчей. Футбол в этой концепции — не только тактика, но и люди, их быт и эмоции.

Вопрос редакционной независимости Радченко также не обошел. По его словам, никаких «темников» от клубов-владельцев не существует, а то, что их 16 и у каждого свои интересы, само по себе делает предвзятость невозможной.

Доходы клубов от прав на трансляции в текущем сезоне изменятся, однако конкретных цифр Радченко не назвал — финансовые детали, по его словам, могут раскрывать только сами клубы.

Ранее Mediasat сообщал, что UPL.TV внедрит систему спортивной статистики в режиме реального времени и расширит интерактивные возможности для зрителей.