«Укртелеком» и дата-центр «ПАРКОВЫЙ» объявили о стратегическом партнерстве, цель которого — повысить уровень кибербезопасности и цифровой устойчивости для корпоративных и государственных клиентов. Об этом говорится в официальном сообщении компаний.

Сотрудничество ориентировано прежде всего на организации, для которых крайне важна непрерывность бизнес-процессов, надежная защита от киберугроз и возможность быстро наращивать вычислительные ресурсы. Сочетание разветвленной телекоммуникационной сети «Укртелеком» с технологическими мощностями дата-центра «ПАРКОВЫЙ» позволяет сформировать целостную экосистему облачных сервисов с уровнем доступности, соответствующим требованиям критической инфраструктуры и международным стандартам безопасности.

В рамках партнерства клиенты получают доступ к трем ключевым направлениям. Первое — размещение виртуальных серверов в сертифицированных европейских дата-центрах, что делает возможной реализацию стратегии георезервирования и безопасную миграцию данных. Второй — гибкая виртуальная инфраструктура (IaaS) с ресурсами CPU, RAM и SSD на основе украинских площадок, сертифицированная в соответствии с требованиями Комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и международных стандартов. Третий — технологическое решение для защиты корпоративных данных от преднамеренного уничтожения или модификации, которое обеспечивает неприкосновенность бэкапов даже во время сложных кибератак.

«Сегодня бизнес и государственные учреждения нуждаются в надежных решениях для защиты критически важных данных. Сотрудничество дата-центра «ПАРКОВЫЙ» и «Укртелеком» позволяет объединить инфраструктурную надежность и технологическую экспертизу, чтобы предложить комплексные услуги с высоким уровнем безопасности и соответствия международным стандартам», — отметила коммерческий директор дата-центра «ПАРКОВЫЙ» Алла Китаева.

В свою очередь директор департамента маркетинга и планирования «Укртелеком» Игорь Гуменюк подчеркнул, что компания последовательно развивает инфраструктурные решения для бизнеса и госсектора. По его словам, партнерство с дата-центром «ПАРКОВЫЙ» усиливает портфель облачных сервисов и позволяет предлагать решения, сочетающие масштаб, безопасность и гарантированную непрерывность работы.

«Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, предоставляющий телекоммуникационные услуги частным лицам, бизнесу и государственным учреждениям и активно инвестирующий в развитие оптической сети и внедрение современных ИТ-решений.

Дата-центр «ПАРКОВЫЙ» — один из самых технологичных дата-центров страны с сертификацией Tier III, предлагающий широкий спектр облачных и колокейшн-сервисов и отвечающий самым высоким требованиям безопасности и надежности хранения данных.