Spotify заблокировал почти 5000 украинских треков, сгенерированных ИИ

Аналитическое сообщество NUAM выяснило, что на платформе Spotify не воспроизводятся 4739 треков — они определены как украинские релизы, созданные искусственным интеллектом (ИИ) в течение 2025 года. Это составляет 13,36% от общего количества таких материалов, которые отслеживает сообщество.

По подсчетам NUAM, в прошлом году на платформе появилось 35 466 украинских ИИ-релизов. Часть из них впоследствии была заблокирована, однако аналитики отметили, что, несмотря на заявления Spotify о борьбе с массовым ИИ-контентом как формой спама, в действиях платформы не видно ни системности, ни быстрой реакции.

Отдельно сообщество изучило 20 профилей с наибольшим количеством ШИ-треков. Блокировка коснулась только трех из них: в одном аккаунте стали недоступны все 426 композиций, в двух других — соответственно 228 из 244 и 150 из 268. Зато остальные профили из того же списка остались без изменений — в частности, аккаунты с 1116, 806 и 526 треками, где ни один релиз не был удален. NUAM расценивает такие профили как спам-фермы, которые беспрепятственно продолжают выкладывать контент.

В феврале на Spotify появилось 3657 новых украинских ШИ-треков, из которых недоступными стали только 40. Сообщество ведет собственную базу украинских релизов, фиксирует композиции, сгенерированные ШИ, и проверяет их наличие на стриминговых сервисах.

Spotify заявил о намерении противодействовать ИИ-спаму еще несколько лет назад. В частности, в сентябре 2023 года глава компании Даниэль Эк заявил, что сервис не планирует полностью запрещать музыку, созданную с помощью ИИ, однако использовать его для имитации реальных исполнителей без их согласия — недопустимо. А уже в октябре прошлого года сервис удалил из своего каталога 75 миллионов ИИ-композиций.

