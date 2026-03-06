Онлайн-платформа «Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет новый украинский сериал «Сокровища» — напряженный детектив о любви, семейных тайнах и секретах прошлого. Все серии зрители смогут посмотреть уже 9 марта — на неделю раньше, чем сериал выйдет на телевидении.

Новый проект создали авторы сериалов «Реванш» и «Обратное направление». В центре сюжета — Вера (Анастасия Иванюк), которая после непростых жизненных событий возвращается в родной город: она хочет начать все сначала и отстоять родительский дом. Но возвращение оказывается непростым — вместе с домом к ней возвращаются и нераскрытые семейные секреты, на которые годами не было ответов.

В то же время в этот городок приезжает капитан полиции Богдан (Евгений Лисничий) — под прикрытием и со своей целью. Он хочет узнать правду о гибели отца и разоблачить тех, кто годами скрывал истину. Знакомство с Верой для обоих становится началом опасного пути, где чувства переплетаются с расследованием. Дополнительным толчком к событиям становится легенда о загадочном сокровище времен Второй мировой войны — та самая легенда, которая может перевернуть их судьбы. Впрочем, чем ближе герои подходят к разгадке, тем выше оказывается цена правды.

Сериал понравится зрителям, которые ценят постепенное раскрытие тайн и естественное переплетение детективной линии с романтической.

Напомним, 21 февраля «Киевстар ТВ» также провел эксклюзивную онлайн-премьеру драмеди «Возвращение» — на сутки раньше телевидения.