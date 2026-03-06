Netflix объявил о приобретении стартапа InterPositive, основанного в 2022 году актером Бен Аффлеком. Компания разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для кинопроизводства, сообщает TechCrunch.

По условиям соглашения Аффлек займет должность старшего советника Netflix. Финансовые детали стороны не раскрывают.

- Реклама -

Приобретение соответствует стратегии Netflix по внедрению генеративного ИИ в производство контента. Стриминговый гигант уже использовал такие технологии для создания спецэффектов в отдельных оригинальных проектах, а инвесторам заявлял, что занимает выгодную позицию для эффективного применения достижений ИИ.

InterPositive не создает цифровых актеров и не заменяет живых исполнителей. Стартап разработал модель, которая помогает съемочным командам работать с отснятым материалом на этапе постпродакшна. В частности, инструменты позволяют устранять ошибки непрерывности, корректировать освещение, заменять фоны и совершенствовать визуальную среду сцены. В свою очередь, модель обучена понимать визуальную логику и редакционную последовательность с учетом реальных производственных условий.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По словам Аффлека, идея стартапа возникла в 2022 году, когда он начал осмысливать влияние ИИ на будущее киноиндустрии. Главной целью было сохранить за человеком ведущую роль в творческом процессе — прежде всего способность судить и принимать решения. «Мы также заложили ограничения для защиты творческого замысла, чтобы инструменты служили ответственному использованию, оставляя творческие решения в руках художников», — отметил он.

Схожее мнение высказала и Элизабет Стоун, директор Netflix по продукту и технологиям. По ее словам, компания всегда стремилась содержательно служить потребностям творческого сообщества, а команда InterPositive разделяет убеждение, что инновации должны усиливать авторов, а не заменять их.

Однако не все сделки Netflix заканчиваются приобретением. Недавно компания отказалась повышать заявку и вышла из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery.