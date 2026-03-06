«Киевстар» расширил сеть поддержки голосовой связи VoLTE (Voice over LTE) в роуминге до 37 стран и занял первое место среди отечественных мобильных операторов по этому показателю. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

VoLTE — технология передачи голоса через сеть 4G, позволяющая звонить без перехода устройства на устаревшие стандарты связи. Среди ее преимуществ — более быстрое установление соединения, более четкий звук и возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом во время разговора. Услуга бесплатна для абонента, а включить ее можно непосредственно в настройках смартфона.

«Расширение VoLTE в роуминге — это последовательный шаг развития современных голосовых сервисов «Киевстар». Мы инвестируем в технологии, которые обеспечивают абонентам стабильную и качественную связь независимо от страны пребывания. Для нас важно, чтобы клиенты получали одинаково высокий стандарт сервиса как в Украине, так и за ее пределами», — отметил СЕО «Киевстар» Александр Комаров.

Технология стабильно набирает популярность. В декабре 2025 года ею воспользовались более 8,5 млн абонентов оператора, а VoLTE вместе с VoWiFi уже формируют более 40% общего голосового трафика в сети «Киевстар». В то же время компания развивает и роуминг пятого поколения — 5G в настоящее время доступен в 43 странах.

«Киевстар» также расширяет перечень совместимых устройств, который уже охватывает более 500 моделей смартфонов от ведущих производителей. Звонки через VoLTE тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана и не требуют отдельного подключения.

По состоянию на 30 сентября 2025 года «Киевстар» обслуживал около 22,5 млн абонентов мобильной и более 1,2 млн — фиксированной связи. Совместно с VEON компания инвестирует в развитие телекоммуникационных технологий в Украине 1 млрд долл. США в течение 2023–2027 годов.